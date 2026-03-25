Netflix presentó el tráiler de "Ápex", la nueva película protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton + Seguir en









La película está dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”) y escrita por Jeremy Robbins. Estrena el 24 de abril.

Egerton y Theron se enfrentan en lo nuevo de Netflix.

Netflix presentó el tráiler de su próxima película de acción y suspenso Ápex. Charlize Theron interpreta a una mujer afligida que busca consuelo en la naturaleza australiana, solo para encontrarse luchando por sobrevivir al enfrentarse a un despiadado depredador, interpretado por Taron Egerton. Eric Bana también forma parte del reparto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De qué trata Ápex El tráiler sigue a Theron mientras se dirige al Parque Nacional Wandarra, donde recibe indicaciones de Egerton en una gasolinera. Al llegar a su destino, el personaje de Egerton la recibe. Cuando ella se queja de que le han robado equipo de su camioneta, él revela que fue él quien lo robó.

"Caza o serás cazado" aparece en la pantalla mientras el resto del tráiler muestra una persecución a alta velocidad con Egerton persiguiendo a Theron, dándole una ventaja de lo que dura una canción mientras carga una ballesta. Theron corre a través del bosque y navega en balsa por los rápidos mientras Egerton la sigue a través de cuevas y por el costado de un acantilado. Ápex se filmó en locaciones de Nueva Gales del Sur, incluyendo las Montañas Azules.

Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix La película está dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”) y escrita por Jeremy Robbins. Ápex está producida por Peter Chernin, Jenno Topping y David Ready para Chernin Entertainment; Ian Bryce para Ian Bryce Productions; y Baltasar Kormákur para RVK Studios, junto con Theron, AJ Dix y Beth Kono bajo el sello Secret Menu de Theron. Ray Angelic, Will McCance y Dawn Olmstead son los productores ejecutivos.

Ápex se estrenará mundialmente en Netflix el 24 de abril.

Temas Netflix

Películas