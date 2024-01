''Oppenheimer'' y ''Barbie'' lideran las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores (SAG) en EEUU

El drama recaudó cerca de 1.000 millones de dólares en taquilla, recibió críticas elogiosas, y se posiciona como la gran favorita para los premios de la Academia en marzo.

En el caso de Barbie, que fue la película con mayor recaudación del año, también tiene nominaciones por mejor actuación de un equipo de dobles de riesgo en una película, y las dos restantes para Margot Robbie (mejor actriz) y Ryan Gosling (mejor actuación en rol secundario).

La película de comedia fantástica fue dirigida por Greta Gerwig y está basada en la popular muñeca famosa mundialmente.

Otras nominaciones destacadas

A ''Barbenheimer'' (término que se viralizó por el estreno en simultáneo de ambas películas), le siguen ''Los Asesinos de la Luna'', de Martin Scorsese y ''American Fiction'' de Cord Jefferson, con tres nominaciones, ambas incluidas en mejor actuación de elenco en una película.

asesinosdelaluna.jpg ''Los Asesinos de la Luna'', de Martin Scorsese, acumulan tres nominaciones

Por otro lado, los ganadores de los Globos de Oro, Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph obtuvieron nominaciones por "Los que se quedan", así como Emma Stone y Willem Dafoe por "Pobres criaturas".

Bradley Cooper y Carey Mulligan fueron nominados, respectivamente en las categorías de mejor actor y actriz principal por la cinta que retrata al compositor Leonard Bernstein "Maestro".

La película ganadora de dicho premio también se ha llevado el de Mejor Película en tres ediciones de los Óscar en los últimos cuatro años: "Parasitos" "CODA" y "Todo, en todas partes, al mismo tiempo".

Succession, la más nominada en las series

La serie de HBO cuenta con las nominaciones de Kieran Culkin, Brian Cox y Matthew Macfadyen (quien ganó el Globo de Oro) a mejor actor en serie dramática, Sarah Snook a mejor actriz en serie dramática y mejor actuación de elenco en serie dramática.

succession.jpg La serie ''Succession'' es la más nominada de los premios Redes

También aparecen Pedro Pascal, por su papel en The Last of Us y Billy Cudrup, por The Morning Show en la categoría de mejor actor, mientras que en actriz completan Jennifer Aniston, por The Morning Show; Elizabeth Debecki, por The Crown; Bella Ramsey, por The Last of Us y Keri Russell por The Diplomat.

Las estrellas de “Ted Lasso”, Jason Sudekis y Brett Goldstein, se enfrentarán en la carrera de mejor actor en una comedia junto a los coprotagonistas de “The Bear”, Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach. Bill Hader, reconocido por la última temporada de la comedia de sicarios “Barry”, también fue nominado. La mejor actriz principal en una serie de comedia será una competencia entre Quinta Brunson (“Abbott Elementary”), Ayo Edebiri (“The Bear”), Hannah Waddingham (“Ted Lasso”) y el dúo “The Marvelous Mrs. Maisel” de Alex Borstein y Rachel Brosnahan.

Cuándo son los SAG y dónde se pueden ver

Los 30º Premios SAG anuales se transmitirán en vivo en Netflix el 24 de febrero desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Todas las nominaciones de los Premios del Sindicato de Actores (SAG)

Mejor actuación de un equipo de dobles de riesgo en una serie de televisión

“Ahsoka”

“Barry”

“Beef”

“The Last of Us”

“The Mandalorian”

Mejor actuación de un equipo de dobles de riesgo en una película

“Barbie”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Indiana Jones y el dial del destino"

“John Wick 4”

“Mission: Impossible; Sentencia mortal, primera parte"

Mejor actuación de una actriz en película de TV o serie limitada

Uzo Aduba – “Painkiller”

Kathryn Hahn – "Tiny Beautiful Things”

Brie Larson – “Lessons in Chemistry”

Be Powley – “A Small Light”

Ali Wong – “Beef”

Mejor actuación de un actor en oeklícula de TV o serie limitada

Matt Bomer – “Fellow Travelers”

Jon Hamm – “Fargo”

David Oyelowo – “Lawmen: Bass Reeves”

Tony Shalhoub – “Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie”

Steven Yeun – “Beef”

Mejor actuación de actriz en serie de comedia

Alex Borstein – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Rachel Brosnahan – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri – “The Bear”

Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

Mejor actuación de actor en serie de comedia

Brett Goldstein – “Ted Lasso”

Bill Hader – “Barry”

Ebon Moss-Bachrach – “The Bear”

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Jeremy Allen White – “The Bear”

Mejor actuación de un elenco en una serie de comedia

“Abbot Elementary”

“Barry”

“The Bear”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

Mejor actuación de actor en serie dramática

Brian Cox – “Succession”

Billy Crudup – “The Morning Show”

Kieran Culkin – “Succession”

Matthew Macfadyen – “Succession”

Pedro Pascal – “The Last of Us”

Mejor actuación de actriz en serie dramática

Jennifer Aniston – “The Morning Show”

Elizabeth Debicki – “The Crown”

Bella Ramsey – “The Last of Us”

Keri Russell – “The Diplomat”

Sarah Snook – “Succession”

Mejor actuación de elenco en serie dramática

“The Crown”

“The Guilded Age”

“The Last of Us”

“The Morning Show”

“Succession”

Mejor actuación de actriz en rol secundario

Emily Blunt – “Oppenheimer”

Danielle Brooks – “The Color Purple”

Penélope Cruz – “Ferrari”

Jodie Foster – “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph – “The Holdovers”

Mejor actuación de actor en rol secundario

Sterling K. Brown – “American Fiction”

Willem Dafoe – “Pobres criaturas”

Robert De Niro – “Los asesinos de la luna”

Robert Downey Jr. – “Oppenheimer”

Ryan Gosling – “Barbie”

Mejor actuación de actriz en película

Annette Bening – “Nyad”

Lily Gladstone – “Los asesinos de la luna”

Carey Mulligan – “Maestro”

Margot Robbie – “Barbie”

Emma Stone – “Pobres criaturas”

Mejor actuación de actor en película

Bradley Cooper – “Maestro”

Colman Domingo – “Rustin”

Paul Giamatti – “The Holdovers”

Cillian Murphy – “Oppenheimer”

Jeffrey Wright – “American Fiction”

Mejor actuación de elenco en una película

“American Fiction”

“Barbie”

“The Color Purple”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”