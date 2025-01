Para disfrutar en familia: la espectacular comedia disponible en Netflix con la que será imposible no reír en estas vacaciones

Ante la posibilidad de no obtenerlo en caso de no viajar, el padre decide embarcar a toda su familia porque les había prometido unas vacaciones y, de otra manera no podría cumplir. En el trayecto le ocurren todo tipo de situaciones tan inesperadas como insólitas, por lo que deberá ejercitar su paciencia al máximo para no decepcionar a su familia o enloquecer en el intento.