Patito Feo vuelve a los escenarios: quiénes protagonizarán la nueva versión teatral

Quiénes se bajaron del proyecto

A pesar de las especulaciones, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la versión original, no formarán parte del regreso. Según reveló Adrián Pallares en Intrusos, ambas rechazaron ofertas económicas importantes. “Una dijo que no quería quedar atada al recuerdo del personaje, y la otra directamente no quiso comprometer un año de trabajo”, detalló.

patito-749x561 (1) Laura Esquivel y Brenda Asnicar rechazaron participar en esta nueva versión.

Tampoco formarán parte otros actores del elenco original como Griselda Siciliani, Gastón Soffritti o Gloria Carrá, aunque no se descarta que puedan hacer apariciones especiales si la obra continúa en cartelera durante el verano.

Con un equipo de producción encabezado por quienes actualmente tienen los derechos de la marca, y con funciones ya en preparación, el regreso de Patito Feo se perfila como uno de los estrenos más fuertes de la temporada teatral 2025. Para una generación que creció eligiendo entre Populares y Divinas, la nostalgia ya tiene fecha para volver a escena.