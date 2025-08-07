Diego Capusotto sufrió un problema de salud y su regresó a la calle Corrientes tuvo que ser suspendido

El actor tuvo que suspender su debut en la obra Tirria que lo tiene como protagonista, debido a que tuvo una dolencia en uno de los ensayos.

Diego Capusotto tendrá que esperar unos días para su regreso a la calle Corrientes. El actor tuvo que suspender su debut en la obra Tirria que lo tiene como protagonista, debido a que tuvo una dolencia en uno de los ensayos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo a lo que informó la productora del espectáculo, la obra que iba a arrancar esta noche en el Teatro Metropolitan se reprogramó para la próxima semana.

La comunicación oficial aseguró que durante uno de los últimos ensayos generales , Diego Capusotto sufrió un desgarro muscula r. En ese momento, fue rápidamente asistido por profesionales y evaluado médicamente.

Debido a esta lesión, y por las exigencias físicas que necesita desplegar el personaje que hace, los médicos le indicaron reposo absoluto al actor. Capustto, entonces, no puede estar en escena durante los próximos días.

“La producción y el elenco encabezado por Andrea Politti, Rafael Spregelburd, Daniel Berbedes, Juano Arana, Galo Politti y Eva Capusotto lamentan los inconvenientes y agradecen la comprensión del público, que agotó localidades para las primeras funciones”, señaló el comunicado oficial.

La productora, además, confirmó que quienes tenían entradas para esta semana van a poder ver el espectáculo los días 28, 29 y 30 de agosto.

Embed - El Lado C Oficial - Capusotto on Instagram: "Comunicado Oficial . Reprogramación del estreno de Tirria. @sequeira_producciones @polittiandrea @spregelburd @nancy_giampaolo @lucasnineart @danielberbedes @juanoarana @evitacapu @teatrometropolitanok @plateanet" View this post on Instagram A post shared by El Lado C Oficial - Capusotto (@elladocoficial)

De qué trata Tirria, la obra protagonizada por Diego Capusotto

La historia gira en torno a los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión.

Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

El espectáculo tendrá funciones los jueves y viernes a las 21.30, sábado a las 22 y las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.