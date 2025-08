Brenda Asnicar opinó sobre el regreso de Patito Feo: "Antonella hay una sola, ¿ok?"

Brenda Asnicar dejó un claro mensaje tras el regreso de Patito Feo

En "Había que decirlo", un programa de streaming de Eltrece, Brenda Asnicar se refirió con ironía a la designación de Julieta Poggio como la nueva Antonella: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, manifestó. “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”, agregó.