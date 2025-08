Vuelve "Escenas de la vida conyugal" al teatro, con Ricardo Darín y Andrea Pietra

A siete años de su última temporada en Buenos Aires, vuelve la lupa de Igmar Bergman con una mirada aguda y sensible sobre las complejidades de la pareja, el amor, el desgaste cotidiano y los vínculos que persisten más allá de la ruptura, explorando los matices de la vida en pareja a través de secuencias que oscilan entre los momentos divertidos y dolorosos.

En un ámbito atemporal y sin referencias concretas a ninguna época, los protagonistas se entregan a un juego en el que alternativamente son actores y personajes, traspasando la cuarta pared y haciendo cómplices a los espectadores. Con la serie “Secretos de un matrimonio” HBO presentó en pandemia una magnética remake en inglés protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac donde se acentuaba ese juego del cine dentro del cine y el backstage en el set.

Darín dijo sobre la obra: “Está en permanente movimiento, está viva, cambia constantemente como el mundo. Cada día tiene una resignificación diferente y eso la hace muy atractiva. A lo largo del tiempo, nuestros personajes han cambiado mucho. El personaje va madurando y además tenemos más conocimiento de ese mundo que estamos tocando. Se supone que lo conozco bien, en profundidad, pero siempre que vuelvo a él, que lo transito, me sorprende. No veía la hora de volver al escenario, adoro el teatro, es peligroso, es vertiginoso, me aporta más que otros modelos de trabajo. El teatro jamás va a poder prescindir de los actores, cosa que están intentado con la inteligencia artificial”.

Antes de llegar a Buenos Aires, Darín y Pietra girarán entre septiembre y octubre por Madrid, Valencia, Avilés, La Coruña y Murcia.