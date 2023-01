"Avatar: el camino del agua" es la película de mayor recaudación de 2022

El acumulado internacional hasta el martes es de u$s1.025 millones, luego de agregar u$s28.3 millones en 52 mercados internacionales ayer (una caída del 44% desde el martes pasado). La secuela de Avatar será el lanzamiento número 1 de 2022 y el número 2 de la era de la pandemia. Se erige como el lanzamiento internacional No. 9 de todos los tiempos, pasando del No. 11 después de haber pasado a "The Fate of the Furious" y "Jurassic World" después de 21 días en los cines.