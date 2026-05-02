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2 de mayo 2026 - 09:09

Clima agradable en el AMBA: cómo seguirá el tiempo el fin de semana XL y cuándo volverían las lluvias

El AMBA encara una jornada agradable con máxima de 18 grados a la espera de lluvias los próximos días. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por lluvias y vientos para el norte del país.

El SMN indicó para este sábado marcas entre los 13 y 18 grados, a la espera de la vuelta de la lluvia la próxima semana.&nbsp;

El SMN indicó para este sábado marcas entre los 13 y 18 grados, a la espera de la vuelta de la lluvia la próxima semana. 

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de mínima de 13 y una jornada agradable, mientras aguarda por la vuelta de la lluvias a partir de la semana próxima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por lluvias y vientos fuertes para tres provincias en el norte del país.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este sábado marcas entre los 13 y 18 grados, con una jornada soleada y nubosidad parcial. El domingo la máxima se mantendrá y la mínima bajará marcadamente, a la espera de unos 6 grados.

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Hacia el comienzo de la semana, el lunes traerá marcas entre los 10 y 22 grados, mientras el martes y miércoles (día que volvería el agua) la mínima se ubicará entre los 14 y 15 grados, para llegar a una máxima de 23. Justamente, a mitad de semana se espera la vuelta de las lluvias (10%-40%), con chaparrones entre la tarde y noche.

Por último, el jueves y viernes próximos las máximas estarán entre los 8 y 14 grados, mientras las máximas estarán entre los 16 y 21 grados.

Alerta meteorológica por lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN anunció alerta amarilla y naranja por lluvias para el norte del país, para Formosa, Corrientes y Misiones. En el primer caso, el sur formoseño, norte correntino y misionero esperan por tormentas intensas y una precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También pueden haber ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El segundo caso alcanza a la primera mitad de Misiones, donde se aguarda por actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm.

Por último, una alerta amarilla por vientos aplica para el este bonaerense, a la altura de la zona costera en regiones como Mar del Plata, Miramar, Balcarce, Mar del Tuyu, Pinamar, Villa Gesell y San Cayetano, entre otras. Las ráfagas vendrán del sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, hasta llegar a los 75 km/h.

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