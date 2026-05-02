Clima agradable en el AMBA: cómo seguirá el tiempo el fin de semana XL y cuándo volverían las lluvias

El AMBA encara una jornada agradable con máxima de 18 grados a la espera de lluvias los próximos días. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por lluvias y vientos para el norte del país.

El SMN indicó para este sábado marcas entre los 13 y 18 grados, a la espera de la vuelta de la lluvia la próxima semana.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de mínima de 13 y una jornada agradable, mientras aguarda por la vuelta de la lluvias a partir de la semana próxima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por lluvias y vientos fuertes para tres provincias en el norte del país.

El organismo indicó para este sábado marcas entre los 13 y 18 grados, con una jornada soleada y nubosidad parcial. El domingo la máxima se mantendrá y la mínima bajará marcadamente, a la espera de unos 6 grados.

#PronosticodelTiempo Fuertes tormentas continúan afectando este sábado a Formosa y Misiones , mientras el aire frío se afianza en todo el territorio nacional . Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/XchiKcDSbT

Alerta meteorológica por lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN anunció alerta amarilla y naranja por lluvias para el norte del país, para Formosa, Corrientes y Misiones. En el primer caso, el sur formoseño, norte correntino y misionero esperan por tormentas intensas y una precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También pueden haber ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El segundo caso alcanza a la primera mitad de Misiones, donde se aguarda por actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm.

Por último, una alerta amarilla por vientos aplica para el este bonaerense, a la altura de la zona costera en regiones como Mar del Plata, Miramar, Balcarce, Mar del Tuyu, Pinamar, Villa Gesell y San Cayetano, entre otras. Las ráfagas vendrán del sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, hasta llegar a los 75 km/h.