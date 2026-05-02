Jubilaciones de ANSES en mayo 2026: a cuánto llega el monto final con bono incluido

El organismo confirmó el monto de las prestaciones de este mes. Todo lo que tener que saber sobre, las fechas de pago, las modificaciones, los bonos y montos finales.

El cronograma de mayo tiene cambios respecto a el de abril debido a los feriados.

En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que las jubilaciones y pensiones vuelven a actualizarse, con un incremento relacionado inflación . También va a seguir vigente el bono extraordinario. La combinación de ambas medidas busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

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Con el aumento del 3,4%, que está ligado al último índice de inflación y el refuerzo de $70.000, el haber mínimo supera los $463.000 . Además, el organismo confirmó el calendario de pagos del mes, que comenzará el 11 de mayo y se va a organizar según la terminación del DNI.

Desde abril de 2024, por el Decreto 274/2024 , la fórmula de movilidad jubilatoria entró en vigencia en Argentina. La misma se basa en la actualización mensual de los haberes, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC de dos meses atrás. El aumento confirmado para mayo es de 3,4% .

Los los valores quedan definidos de la siguiente forma:

La jubilación mínima pasa a ser de $393.250,17. Sin embargo, al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total alcanza los $463.250,17.

En cuanto a otras prestaciones del sistema previsional:

la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.600,12 y llega a $384.600,12 con el bono

(Pensión Universal para el Adulto Mayor): con el bono las pensiones no contributivas para madres de siete hijos alcanzan los mismos valores que la jubilación mínima: $463.250,17 con el refuerzo

para madres de siete hijos alcanzan los mismos valores que la jubilación mínima: las pensiones por invalidez o vejez llegan a $345.275,12 con el adicional

Por otro lado, la jubilación máxima también se actualiza, aunque sin bono. En mayo va a ser de: $2.646.201,22, una gran diferencia con los haberes mínimos.

Jubilados Imagen: Freepik

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario previsional de $70.000 fue oficializado por el Gobierno, mediante el Decreto 292/2026 y va a continuar vigente durante mayo. Está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, aunque también alcanza a otros beneficiarios del sistema.

Entre los grupos que reciben este refuerzo se encuentran:

Jubilados del sistema contributivo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Pensiones graciables administradas por ANSES

El pago del bono se realiza de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, el bono se entrega de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Esto implica que, a medida que el ingreso base aumenta, el refuerzo se reduce.

Calendario Feriados Freepik Freepik

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES para mayo ya está confirmado y comenzará el lunes 11. Como es habitual, se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes cobran la jubilación mínima y quienes perciben haberes superiores.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Este grupo cobra primero, siguiendo el esquema habitual del organismo.

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

De igual manera, en el caso de necesitar conocer fechas y lugares de cobro, se puede ingresar a la plataforma oficial de ANSES, llamar al 130 o utilizar la aplicación Mi ANSES.

A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.