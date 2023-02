Roger Waters reveló que grabó una nueva versión de un disco emblemático de Pink Floyd

Al volver a grabar el trabajo, algo que hicieron artistas como Taylor Swift y Prince, Waters obtiene más control de su versión del trabajo, algo que ha sido durante mucho tiempo la manzana de la discordia entre él y otros miembros de la banda.

Waters le dijo al Berliner Zeitung que “el nuevo concepto pretende reflejar el significado del trabajo, sacar el corazón y el alma del álbum”, agregó, “musical y espiritualmente”.

Waters dejó Pink Floyd en 1985. Más tarde demandó a los miembros restantes por el uso continuado del nombre de la banda. Perdió ese caso.

La esposa de Gilmour Polly Samson, publicó un tuit el lunes llamando a Waters antisemita , “una apologista de Putin y una mentirosa, ladrona, hipócrita, evasora de impuestos, sincronizadora de labios, misógina, enferma de envidia, megalómana”. .”

“Cada palabra demostrablemente cierta”, respondió Gilmour a los comentarios de su esposa en Twitter .

La nueva versión de Waters de “Dark Side of the Moon” se lanzará en mayo, según el medio británico The Telegraph.