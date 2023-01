5 discos clásicos de rock que cumplen 50 años en 2023

Goodbye Yellow Brick Road - Elton John

image.png

Es el séptimo álbum de estudio del cantautor británico Elton John. El disco ha vendido más de treinta millones de copias en todo el mundo y es considerado la obra más importante del músico. Entre las diecisiete canciones que contiene se destacan "Candle in the Wind", "Goodbye Yellow Brick Road", "Saturday Night's Alright for Fighting" y el sencillo número uno en los Estados Unidos "Bennie and the Jets".

En 2020 fue ubicado en la posición número 112 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, y en 2009 ocupó la quincuagésima novena ubicación en el listado de los 100 mejores álbumes, elaborado por la cadena británica Channel 4. En 2003 el álbum fue presentado en el Salón de la Fama de los Premios Grammy, y dos años después apareció en el libro 1001 discos que hay que escuchar antes de morir de Universe Publishing.

Catch a Fire - Bob Marley & The Wailers

image.png

Es el quinto álbum de estudio, y el primero con una gran discográfica, de la banda jamaicana de reggae Bob Marley & The Wailers. El álbum lanzó a la banda al estrellato mundial, y su líder, Bob Marley, se convirtió en una famosa figura de la música en todo el mundo. Las letras con conciencia social y el tono militante sorprendió a muchos oyentes, pero otros fueron atraídos por los temas de confrontación de los compositores Marley y Peter Tosh, y la visión optimista de un futuro libre de opresión.

El disco contiene canciones emblemáticas como "Concrete Jungle", "400 Years", "Stir It Up" y "No More Trouble". El álbum logró los puestos #171 y #51 en las listas Billboard y Black Albums, respectivamente. Está posicionado en el número 126 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, el segundo puesto más alto de los cuatro álbumes que tiene Bob Marley en esta lista.

The Dark Side Of The Moon - Pink Floyd

Es uno de los discos conceptuales más reconocidos de la historia de la música. El octavo álbum de Pink Floyd está construido a partir de las ideas que la banda había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado, en parte, por el deterioro mental del ex miembro de la banda Syd Barrett. Contiene clásicos de la banda como "Breathe", "The Great Gig in the Sky", "Money", "Time" y "Us and Them".

Fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto de la lista Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas (más de 19 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia musical. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias a nivel mundial, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan sólo detrás de "Thriller" de Michael Jackson y "Back in Black" de AC/DC , es uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd.

Houses Of The Holy - Led Zeppelin

image.png

Es el quinto álbum de Led Zeppelin y el primero que rompe con la tradición de los discos anteriores al tener un título no homónimo. También representa el disco que marcó una apertura estilística hacia ritmos cómo el reggae y el funk. De sus 8 canciones prácticamente todas se convirtieron en emblemas de la banda, entre ellas "The Song Remains the Same", "The Rain Song", "D'yer Mak'er" y "No Quarter".

Comercialmente el álbum fue un éxito, llegando al número 1 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia y el top 10 en Japón y varios países europeos. Ocupa el puesto 51 en el listado de los "200 mejores álbumes de la historia del Rock and Roll Hall of Fame" y el puesto 278 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone de 2020.

Band on the Run - Paul McCartney & Wings

image.png

Es el quinto disco de Paul McCartney luego de la separación de The Beatles y el tercero con Wings. Se convirtió en uno de los más exitosos de esta etapa para McCartney y el que revitalizó su carrera. Contiene canciones exitosas como "Band on the Run", "Jet", "Let Me Roll It", "Helen Wheels" y "Nineteen Hundred and Eighty Five".

Fue publicado en diciembre de 173, alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200 en tres ocasiones y fue certificado por RIAA como triple disco de platino. En Reino Unido pasó siete semanas en lo alto de las listas, convirtiéndose en el disco mejor vendido de 1974. En 2000, la revista Q situó a "Band on the Run" en el puesto 75 de la lista de los 100 mejores álbumes británicos de todos los tiempos. En 2003, la revista Rolling Stone situó el álbum en el puesto 418 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos