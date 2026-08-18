"Popstars" vuelve a la televisión: cuándo se estrena la nueva temporada del reality musical + Agregar ámbito en









El certamen será conducido por Nico Vázquez y contará con un jurado estelar conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el icónico productor Charlie García.

Vuelve el icónico reality musica.

El próximo lunes 24 de agosto a las 21:30, Popstars llega a la pantalla de Telefe y estrena en simultáneo en Disney+, donde, tras cada emisión, los episodios quedarán disponibles para que la audiencia pueda revivir cada momento del fenómeno musical.

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Además, contará con una ventana de emisión en Disney Channel disponible 24 horas después de su debut. Así comienza el apasionante recorrido para descubrir y formar la próxima gran banda de pop.

Cómo será la nueva versión de Popstars Con la conducción de Nico Vázquez, el certamen se pone en marcha para seguir a puro talento el camino de las participantes, evaluadas por el rigor y la exigencia de un jurado estelar conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el icónico productor Charlie García, junto al acompañamiento de Martín Cirio como coach espiritual.

Para seguir cada detalle de la experiencia de cerca, el programa contará con un gran equipo de figuras en el ecosistema digital y de streaming. El React oficial se transmitirá por Streams Telefe y reunirá a Sofi Gonet "La Reini" junto a Juli Poggio y Valen Rizzuti. Además, “La Reini” conducirá Mucho más Popstars, un contenido exclusivo que se verá únicamente en Disney+ tras cada emisión de un episodio de Popstars. El segmento brindará acceso exclusivo al detrás de escena, los ensayos y la convivencia.

Producido por Telefe junto a RGB Entertainment, el formato distribuido por Banijay Rights regresa completamente renovado para descubrir a las próximas grandes estrellas del pop argentino y convertirse en un verdadero suceso.

Popstars llegará a Telefe y a Disney+ el 24 de agosto para volver a encender el sueño de toda una generación y dar comienzo a una nueva historia en la música pop argentina.

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