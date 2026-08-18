La NBA rompe récords y factura u$s2.110 millones en publicidad: qué cambió en su modelo de negocio

La temporada 2025-26 marcó un salto del 38% en los ingresos publicitarios, impulsado por el mayor alcance de la TV abierta, el streaming y el nuevo esquema de acuerdos audiovisuales.

Con los nuevos acuerdos comerciales, la cobertura de la campaña 2025-26 de la NBA generó un récord de u$s2.110 millones en ingresos publicitarios.

La primera temporada de la NBA bajo los nuevos acuerdos comerciales, que se enfocaron en alianzas globales a largo plazo y patrocinios "premium" de alto valor resultó un auténtico éxito, ya que la cobertura de la campaña 2025-26 generó un récord de u$s2.110 millones en ingresos publicitarios.

La temporada pasada, los ingresos por publicidad de los partidos de la NBA creció 38% interanual, ya que las cadenas de televisión y los servicios de streaming registraron u$s580 millones más que la recaudación anterior (u$s1.530 millones).

El elevado aumento se debió en gran medida a los CPM más altos (es decir, el costo de entregar 1.000 impresiones de anuncios), que a su vez fueron impulsados por el mayor alcance de la NBA.

Con el acuerdo firmado por la NBA con Disney, ABC ESPN, NBC Sportsy Amazon Prime Video -un contrato a 11 años a cambio de u$s 76.000 millones, la Liga abandonó un volumen significativo de transmisiones exclusivas por cable para obtener un mayor alcance de la televisión abierta.

La temporada pasada se transmitieron 62 partidos de la fase regular por televisión abierta tradicional, un aumento considerable con respecto a los 24 partidos transmitidos por señal abierta en la temporada 2024-25, con NBC transmitiendo 39 partidos y ABC transmitiendo 23.

Esta próxima temporada habrá aún más transmisiones por señal abierta (71), ya que NBC aumenta su programación regular a 50 partidos, mientras que ABC transmitirá 21.

El mayor enfoque en las cadenas de televisión abierta de gran alcance se traduce en que casi un tercio (31%) de los partidos de la temporada regular aparecerán en NBC/ABC en la temporada 2026-27. A través de sus respectivas relaciones de afiliación, ambas cadenas están disponibles en unos 84 millones de hogares con televisión en los EE. UU., lo que marca una ventaja del 35% sobre el alcance de la televisión de pago (62,2 millones a través del paquete de cable tradicional y a través de los MVPD virtuales).

En total, la entrega promedio en el juego para la NBA en 2025-26 fue de 1,78 millones de espectadores por salida, un 16% más que los 1,53 millones de la temporada anterior. Las entregas de la temporada regular fueron las más altas de la liga en siete años.

Los New Yook NIcks se coronaron campeones de la temporada 2025/26 de la NBA, que tuvo un récord por ingresos publicitarios. X

Los tres socios de la NBA registraron u$s870 millones en ventas durante la temporada regular, un 74% más que la campaña 2024-25 (u$s500,1 millones), mientras que los playoffs inyectaron otros u$s987,9 millones en promoción publicitaria (+27%).

La serie de cinco partidos de las Finales de la NBA, que culminó con la victoria de los Knicks, su primer título desde 1973, generó u$s256,1 millones en ventas, un 39% más que el quinteto inicial del enfrentamiento Pacers-Thunder del año anterior. Si bien dos partidos adicionales de inventario publicitario ayudaron a las Finales de la NBA de 2025 a obtener una victoria nominal sobre la serie de este verano, el margen de victoria fue de tan solo u$s1,4 millones de dólares, o menos de un diferencial del 1%.

La participación de las plataformas de streaming en los ingresos publicitarios de la NBA creció exponencialmente con la incorporación de Prime Video y Peacock a la lista de socios de medios de la liga. Las plataformas de streaming representaron u$s874 millones en gastos totales durante los partidos, con exclusivas que generaron u$s527 millones, o el 60% de los ingresos no lineales, y transmisiones simultáneas que contribuyeron con los u$s347 millones restantes.

Como era de esperar, los servicios de streaming robaron cuota de mercado a sus contrapartes de la televisión tradicional, ya que el gasto lineal cayó un 19%, de u$s1.520 millones a u$s1.240 millones.

En total, ABC/ESPN controló el 39% del total de ventas de la NBA (u$s824,5 millones), mientras que NBC Sports le seguía de cerca a Disney con u$s782,2 millones y Prime Video se llevó u$s507,4 millones en ventas en su primera colaboración con la liga.

Durante la temporada anterior, la última bajo el antiguo Disney/Deportes de TNT, el duopolio -la cadena Discovery de Warner Bros- generó u$s642,6 millones en ventas, mientras que ABC/ESPN obtuvo u$s872,1 millones. Como consecuencia de tener que dividir ahora los ingresos entre tres, Disney recaudó la temporada pasada unos u$s47,6 millones menos en ventas que en la temporada 2024-25.

Entre las categorías que más invirtieron en la NBA se encontraban las marcas de entretenimiento y medios de comunicación, que invirtieron u$s232,7 millones en publicidad, y la tecnología (u$s215 millones). El sector automotriz (u$s180,9 millones), los servicios financieros (u$s173 millones) y los bienes de consumo envasados (u$s147,8 millones.) también fueron grandes impulsores del básquetbol.