Premios Emmys 2025: cómo y dónde ver la ceremonia dedicada a lo mejor de la televisión estadounidense







Los galardones más importantes de la televisión y el streaming se transmitirán en vivo este domingo 14 de septiembre.

Este domingo llega una nueva entrega de los Premios Emmys.

La 77ª Entrega de los Emmys, que reconocen la excelencia en la programación televisiva, podrá verse en vivo por TNT y HBO Max este domingo 14 de septiembre a partir de las 8pm desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cobertura comenzará con el Pre-Show Punto de Encuentro que llevará a la audiencia a la intimidad de la celebración con acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja, con la conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. Además, para quienes quieran revivir los momentos más emocionantes de la gala, el evento estará disponible en HBO Max durante 6 meses luego de la transmisión en vivo.

Los éxitos de Apple TV+, Severance con 27 y The Studio con 23, lideraron las nominaciones para series de drama y comedia, respectivamente.

HBO Max, por su parte, lideró el recuento general de la cadena con 142, gracias a series como The Penguin (la mayor cantidad en formato limitado/antológico), The White Lotus, The Last of Us y Hacks. Esta cifra supera la anterior mejor marca de la cadena, 140 en 2022.

Presentadores de los Premios Emmys 2025 El comediante Nate Bargatze será el presentador de la 77ª Entrega de los Premios Emmys y Jesse Collins Entertainment regresará como productor ejecutivo por tercer año consecutivo.

Entre los presentadores confirmados se encuentran Elizabeth Banks, Ike Barinholtz, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Alexis Bledel, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Eric Dane, Colman Domingo, Tina Fey, Walton Goggins, Tony Goldwyn, Lauren Graham, Kathryn Hahn, Mariska Hargitay, Justin Hartley, Charlie Hunnam, Jude Law, James Marsden, Christopher Meloni, Leanne Morgan, Julianne Nicholson, Jenna Ortega, Sarah Paulson, Evan Peters, Parker Posey, Jeff Probst, Phylicia Rashad, Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Michael Schur, Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones. Los Emmys son entregados por la Academia de la Televisión y celebran a quienes se destacan en la industria reconociendo sus logros.