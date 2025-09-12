La edición 2026, redobla la apuesta de que Cosquín Rock es el festival más importante y explosivo de la escena musical. Con miles de propuestas y una grilla imponente con talentos que valen la pena ser escuchados en vivo. La cita es el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.
Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla por día del festival
La esperada cita es el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.
Cosquín Rock 2026 confirmó su esperado lineup: Franz Ferdinand, Lali, Airbag, Divididos y más
Más de cien artistas de primer nivel nacional e internacional ya confirmaron su participación en el festival más importante del país. Durante dos jornadas memorables y el rock como gran anfitrión, nos espera un despliegue magistral de indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica que darán vida junto a grandes referentes a una programación imperdible.
Programación del Cosquín Rock 2026 por día
DÍA UNO - 14 DE FEBRERO:
1915, AMIGO DE ARTISTAS, ABEL PINTOS, ARKADYAN, BABASONICOS, BERSUIT VERGARABAT, BRIGADO CREW, BRUZ, CALIGARIS, CHECHI DE MARCOS, CIRO Y LOS PERSAS, CRUZANDO EL CHARCO, CUARTETO DE NOS, DILLOM, EL KUELGUE, EL ZAR, EMI, ERUCA SATIVA, ESTELARES, FANTASMAGORIA, FRANZ FERDINAND, GIRL ULTRA, HERMANOS GUTIERREZ, INDIOS, JOVENES PORDIOSEROS, KILL FLORA, LA FRANELA, LA MISSISSIPPI, LA VELA PUERCA, LALI, LAS PELOTAS, LAS WITCHES, LE DRACS, LEHAR, LES DIABOLETTES, LOS ESPIRITUS, LOS MENTIDORES, LOUTA, MARILINA BERTOLDI, MICROTUL, MISTY SOUL CHOIR, NIÑO MONJA, PABLO FIERRO, PERRO SUIZO, PITI FERNANDEZ, RYAN, SANTIAGO GARCÍA, TANGO & ROLL, THE CHEMICAL BROTHERS (DJ SET), TURF, UN MUERTO MAS, VALENTIN HUEDO, VICTORIA WHYNOT, VIEJAS LOCAS X FACHI Y ABEL, WAYRA IGLESIAS.
DÍA DOS - 15 DE FEBRERO:
AGARRATE CATALINA, AINDA, AIRBAG, BANDALOS CHINOS, BEATS MODERNOS, BLAIR, BULLDOZER BLUES BAND, CARAS EXTRAÑAS, CORDELIA'S BLUES, COTI, CRYSTAL THOMAS & LUCA GIORDANO, CTM, DAVID ELLEFSON, DEER JADE, DEVENDRA BANHART(SOLO), DIVIDIDOS, DORIAN, DUM CHICA, EL CLUB DE LA SERPIENTE, EL PLAN DE LA MARIPOSA, FITO PAEZ, FRANKY WAH, GAUCHITO CLUB, GAUCHO OF THE PAMPA, GISA LONDERO & TOYO BAGOSO, GLAUCO DI MAMBRO, GOLO´S BAND & ANASTASIA AMARANTE, GRASSHOPPER'S, GUASONES, GUSTAVO CORDERA, KAPANGA, KÖLSCH, LABIOS DE SAL, LAS PASTILLAS DEL ABUELO, LOS PERICOS, LOURDES LOURDES, MALANDRO, MARIANO MELLINO, MARKY RAMONE, MATTHIAS TANZMANN, MORAT, NINA PORTELA, PAPPO X JUANSE, PECES RAROS, RENZO LEALI, ROSY GOMEEZ, RUDY, SILVESTRE Y LA NARANJA, SIX SEX, SOFI MORA, T&K, TRUENO, WANDA JAEL, XIME MONZÓN, YSY A
Venta de entradas para el cada día del festival ya disponibles
Conseguilo con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA
ABONO GENERAL
- Conseguilo con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA
ABONO VIP FANATIC
- Conseguilo con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA
Venta oficial únicamente por: www.cosquinrock.net
Cosquín Rock cuenta con un sistema de verificación de compra:
Para confirmar la adquisición de tus entradas, es necesario verificar la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Luego de realizada la compra, dispondrás de un plazo de 10 días para ingresar el código de seis dígitos que recibirás a través de tu homebanking. Este código puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse, dependiendo de la entidad bancaria.
Una vez completado este proceso de verificación, podrás avanzar con el canje de tus tickets. En caso de no verificarse correctamente, la compra será automáticamente dada de baja.
