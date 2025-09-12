50 años de "Wish You Were Here": Pink Floyd anunció una reedición con versiones inéditas de temas clásicos

La noticia llega exactamente medio siglo después de que la banda lanzara su álbum seminal el 12 de septiembre de 1975.

Llega una impactante edición de un disco clave de la banda.

Pink Floyd anunció una edición por el 50º aniversario de "Wish You Were Here" , con versiones inéditas de clásicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia llega exactamente medio siglo después de que la banda integrada por Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason lanzara su álbum seminal el 12 de septiembre de 1975.

"Wish You Were Here 50" se lanzará el 12 de diciembre en una caja de lujo. Los fans también podrán escuchar la nueva versión en plataformas digitales y adquirirla en formato de 3 LP, 2 CD y Blu-ray.

Embed - Pink Floyd on Instagram: "Pink Floyd - Wish You Were Here 50 - 50th Anniversary Release out December 12, 2025. On Deluxe Box Set, CD, Digital, Vinyl & For The First Time In Dolby Atmos, including Six Previously Unreleased Alternate Versions & Demos. Listen To ‘The Machine Song (Demo #2, Revisited)’ and watch the new Lyric Video at YouTube.com/PinkFloyd Pre-Order the album now at PinkFloyd.com / Link in Bio #PFWYWH50"

Según un comunicado de prensa, la próxima reedición ofrece “una nueva y emocionante perspectiva de uno de los discos más emblemáticos y queridos de Pink Floyd”.

Para celebrar el anuncio del álbum, Pink Floyd ha compartido una grabación demo inédita de "Welcome To The Machine" (titulada originalmente "The Machine Song").

Embed - Pink Floyd - The Machine Song (Demo #2 Revisited - Official Lyric Video)

Cómo es la nueva edición de "Wish You Were Here" por su 50 aniversario

El disco también incluye 25 pistas adicionales compuestas por nueve rarezas de estudio y 16 grabaciones en vivo capturadas por el reconocido bootlegger Mike Millard en el concierto de Pink Floyd en el Los Angeles Sports Arena el 26 de abril de 1975, que ahora recibe su primer lanzamiento oficial.

El audio en vivo ha sido meticulosamente restaurado y remasterizado por Steven Wilson. Además, la edición en Blu-ray ofrece a los fans la oportunidad de ver tres películas en vivo de la gira de la banda de 1975, así como un cortometraje de Storm Thorgerson.

Los formatos de 3 LP y 2 CD incluyen el álbum original y los nueve temas extra de estudio. La caja de lujo incluye todo el material en 2 CD, 3 LP (vinilo transparente exclusivo) y Blu-ray, además de un cuarto LP de vinilo transparente, "Live At Wembley 1974", una réplica del sencillo japonés de 7 pulgadas de "Have A Cigar" y "Welcome To The Machine", un libro de tapa dura con fotografías inéditas, un programa de la gira en cómic y un póster del concierto de Knebworth.

Los fanáticos pueden disfrutar de una nueva mezcla Dolby Atmos de James Guthrie, cuyo trabajo con Pink Floyd se remonta a "The Wall" de 1979, a través de la edición digital de "Wish You Were Here 50".

Además, Pink Floyd lanzará una serie de artículos promocionales del 50.º aniversario y productos de edición limitada a través de su sitio web oficial.