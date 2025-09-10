Martín Fierro 2025: todos los nominados a lo mejor de la televisión

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno de "Gran Hermano" y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.
La gala tendrá lugar el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires bajo la conducción de Santiago Del Moro.
Todas las ternas y nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025
Ficción
- El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
- El Método (elnueve) – Paola Barrientos
- Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
- Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
- A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
- GPS (América) - Rolando Graña
- LAM (América) - Ángel De Brito
Humorístico / De Actualidad
- Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
- Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
- Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
- Carburando (eltrece)
- Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
- Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
- El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
- Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
- América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
- Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
- Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés General
- La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
- Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
- Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Musical
- La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
- Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
- Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
- A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
- Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
- DDM (América) Mariana Fabbiani
- Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
- Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
- Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
- Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei
Entretenimientos
- Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
- Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
- Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka
Big Show
- Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara
- La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
- Noche Al Dente (América) Fernando Dente
Reality
- Cantando 2024 (América) - Florencia Peña
- Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
- Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Gastronomía
- Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
- Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
- Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
- Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda
- Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
- Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio
Programa De Servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
- BA Emergencias (elnueve)
- Intelexis Mujer (NET)
Jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
- Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
- Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Branded Content
- El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)
- Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)
- Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)
Labor En Conducción Femenina
- David, Pamela (Desayuno Americano – América)
- Fabbiani, Mariana (DDM – América)
- Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
- Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
- Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
- Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Labor En Conducción Masculina
- Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
- De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
- Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)
- Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)
Labor Periodística Femenina
- Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
- Larghi, Soledad (América Noticias – América)
- Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
- Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)
Labor Periodística Masculina
- Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)
- Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
- Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Cronista / Movilero
- Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
- Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
- Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
- Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)
Panelista
- Bremer, Luís (A La Tarde – América)
- García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)
- Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)
- Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Actor Protagonista De Ficción
- Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
- Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
- Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista De Ficción
- Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
- Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Actor De Reparto
- Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Actriz De Reparto
- Calvo, Julia (Margarita – telefe)
- Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
- Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Revelación
- Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
- Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
- Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Labor Humorística
- Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
- Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
- Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Autor/Guionista
- Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
- Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
- Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
- Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Director De No Ficción
- Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
- Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
- Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
- Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Aviso Publicitario
- Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
- Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción Integral
- Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve)
