¿La próxima Britney Spears? Quién es y de cuánto es la fortuna de Tate McRae, la estrella pop del momento

Con giras internacionales, éxitos musicales y una presentación única en los VMAs 2025, la canadiense se consolidó como una de las artistas más influyentes.

Su participación en los festivales más reconocidos y colaboraciones con grandes marcas, le permiten generar ingresos millonarios a los 22 años.

Tate McRae logró consolidarse como una de las artistas pop más prometedoras de esta generación, destacándose por su talento como cantante , bailarina y compositora. Conocida por su estilo único, voz potente y la habilidad para combinar géneros, la joven canadiense es comparada con íconos mundiales como Britney Spears , tanto por su proyección internacional como por su capacidad para marcar tendencias entre el público juvenil.

En 2025, dio pasos importantes que consolidaron su camino de estrella en ascenso ; y la participación en los MTV Video Music Awards (VMAs) dejó en claro que ya no es solo una promesa: con actuaciones que combinan coreografía y presencia escénica, la cantante demostró su capacidad de brillar en escenarios de alto nivel.

Además, dio el presente en el Lollapalooza Argentina 2025 , ante una multitud en la ciudad Buenos Aires, confirmando su creciente popularidad internacional y la aceptación de su legado alrededor del mundo.

Tate Rosner McRae nació el 1 de julio de 2003 en Calgary, Alberta, Canadá, en una familia con fuertes vínculos con el arte y la danza. Desde muy pequeña, mostró talento para el baile , influenciada por su madre, Tanja Rosner , instructora de esta actividad.

Su primer gran paso en el mundo del entretenimiento llegó a los 13 años, cuando se convirtió en la primera finalista canadiense del reality "So You Think You Can Dance". Este hito la posicionó como una joven promesa y le abrió las puertas a un nuevo mundo: el de música, y comenzó a compartir sus propias canciones en las redes sociales.

tate mc rae1

Sin embargo, todo cambió en 2017: su tema “One Day” se viralizó en YouTube y TikTok, captando la atención de sellos discográficos. Poco después firmó con RCA Records y lanzó su primer EP, "All the Things I Never Said", en 2020, mostrando un estilo pop contemporáneo con letras emotivas que conectaron con jóvenes de todo el mundo.

En 2021, publicó "Too Young to Be Sad", su segundo título, que consolidó su lugar en la industria, siendo una de las artistas más reproducidas en Spotify. Canciones como “You Broke Me First” la catapultaron a los éxitos internacionales, alcanzando el Top 10 en la Billboard Hot 100 y en la Canadian Hot 100. A esto se sumó el álbum de estudio, "I Used to Think I Could Fly" (2022), con sencillos como “She’s All I Wanna Be”, que mostraron una madurez musical sorprendente para su edad.

tate mc rae3

En estos últimos dos años, continuó su crecimiento con el lanzamiento de "Think Later" y su tercer álbum, "So Close to What", que debutaron en los primeros puestos de los rankings globales. Durante estos años, Tate también se destacó en grandes escenarios: los VMAs 2025 la vieron brillar con actuaciones de sus singles más populares, mientras que sus presentaciones en las distintas ediciones del Lollapalooza 2025 la transformaron como una de las cantantes jóvenes con mayor proyección internacional.

Patrimonio actual de Tate McRae

A sus 22 años, Tate McRae acumula un patrimonio que supera los 5 millones de dólares, de acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth. Gran parte de esta fortuna proviene de la música: la venta de álbumes, derechos de autor, shows con entradas agotadas y reproducciones en distintas plataformas de streaming, como Spotify y Apple Music.

La joven canadiense también firmó acuerdos comerciales con las marcas de moda y tecnología más consagradas, aprovechando su influencia en las redes sociales para ampliar sus ingresos y consolidar su imagen como una artista versátil y en ascenso.