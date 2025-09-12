Julián Kartún y Zoe Gotusso juntos por primera vez en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas

Será dos únicas funciones en La Trastienda los días 12 y 13 de noviembre, en las que estarán acompañados por artistas amigos.

Luego de una exitosa gira debut en un formato especial, con shows agotados en Amsterdam, Londres, Madrid y Barcelona, Julián Kartún y Zoe Gotusso junto a Lisandro Salva en guitarra se presentan por primera vez juntos en Buenos Aires.

«Carta Para No Llorar» sentó el precedente de lo que puede suceder cuando se encuentran y ahora se preparan para llevar esa magia a los escenarios en vivo, con un show único e íntimo.

Las entradas para los shows de Kartún y Gotusso están a la venta a través del sitio oficial de Passline.

Desde sus inicios, Zoe Gotusso ha cautivado con su voz dulce y letras profundas, mientras que Julián Kartún ha sido reconocido por su estilo único y letras ingeniosas. No te pierdas esta primera oportunidad de ser parte de algo verdaderamente especial.

Gotusso es una cantante y compositora cordobesa que, con su voz cautivante y un magnetismo único, se consolidó como una de las artistas más resonantes de la nueva generación musical argentina.

Kartún, ha sido una figura influyente en el panorama indie argentino con su estilo irreverente y letras que desafían los convencionalismos. Voz líder de El Kuelgue, actor, comediante y guionista; logra llevar todas estas disciplinas arriba del escenario. Será su primera vez en este formato, ofreciendo a su audiencia la oportunidad de experimentar su música de una manera totalmente nueva.