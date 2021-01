Premios Oscar: nominados 2021

Si bien faltan algunos meses, estos son algunos de los filmes que se perfilan como grandes candidatos al Oscar:

Minari

Minari | Official Trailer HD | A24

Dirigida por Lee Isaac Chung, Minari cuenta la historia de un padre (Steven Yeun) que debe mover a toda su familia, originaria de Corea, de California a una zona rural de Arkansas, con el objetivo de que pueda alcanzar su propio sueño americano creando su propia granja. Tuvo su debut en el Festival de Sundance.

Malcolm and Marie (Netflix)

Malcolm & Marie | Official Trailer | Netflix

Sam Levinson, Zendaya y John David Washington filmaron esta película durante la cuarentena y todo apunta a que podría ser una de las nominadas de Netflix. Cuenta con solo dos actores y es la historia de un productor de cine y su novia, quienes después de volver del estreno de su más reciente película se enfrentan a los problemas de una relación tóxica que está a punto de explotar.

Nomadland

NOMADLAND | Official Trailer | Searchlight Pictures

Chloé Zhao dirige esta película que solo ha sido vista en festivales y todavía tiene que llegar a los cines. Frances McDorman es la protagonista de esta historia (basada en un caso real) sobre una mujer que lo pierde todo en la Gran Recesión, así que se embarca en un viaje por el oeste americano, viviendo como una nómada en una camioneta mientras busca nuevos trabajos para mantenerse a flote.

One Night in Miami (Amazon Prime)

One Night in Miami... | Official Trailer