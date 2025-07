Vuelve "Underground" de Kusturica a los cines, en versión 4K totalmente remasterizada

Su maravillosa banda sonora compuesta por Goran Bregovic trajo en su momento a la Argentina un furor por esa música de los Balcanes y a partir de allí fueron varias las visitas no sólo de Bregovic y su banda para ofrecer conciertos sino que a posteriori el propio Kusturica creó la “Non smoking Orchestra” con excelentes recitales en el país.

La historia comienza en Belgrado, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial cuando dos amigos, Blacky y Marko, se refugian bajo tierra. Lo que empieza como una forma de supervivencia se convierte en una gigantesca farsa: Marko convence a los refugiados del sótano de que la guerra no ha terminado, manteniéndolos allí durante décadas mientras él asciende en la nueva Yugoslavia comunista.

Nacido en Sarajevo, Yugoslavia, Kusturica es uno de los cineastas más singulares del cine europeo contemporáneo. Formado en la prestigiosa FAMU de Praga, comenzó su carrera en los años 80 con un estilo que combinaba realismo social, humor absurdo y una estética vibrante. A lo largo de las décadas, su obra ha explorado con mirada crítica y poética la identidad yugoslava, el caos de los Balcanes y las contradicciones de la historia reciente.

Reconocido en los festivales más importantes del mundo, obtuvo dos Palmas de Oro en Cannes y el León de Plata en Venecia. Además del cine, incursionó en la música, la literatura y la arquitectura, construyendo su propio pueblo utópico: Drvengrad, en Serbia. Controvertido, provocador y profundamente barroco, Kusturica es un autor total que cruza lo político con lo carnavalesco, lo trágico con lo festivo.

Otros films recordados del director son ¿Te acuerdas de Dolly Bell? (1981) – León de Oro ópera prima, Festival de Venecia; Papá está en viaje de negocios (1985) – Palma de Oro en Cannes; Tiempo de gitanos (1988) – Mejor dirección, Festival de Cannes; El sueño de Arizona (1993) – Protagonizada por Johnny Depp; Gato negro, gato blanco (1998) – León de Plata a la mejor dirección, Venecia; La vida es un milagro (2004); Prométeme esto (2007); Maradona by Kusturica (2008) – Documental sobre Diego Maradona y On the Milky Road (2016) protagonizada por él mismo y Monica Bellucci.