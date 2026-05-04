Mirtha Legrand y una reunión especial con amigos: cómo sigue su salud

La diva reapareció en redes sociales, mostrándose recuperada del cuadro de bronquitis y resfriado que la mantuvo en casa durante dos semanas.

Luego de ausentarse a las dos últimas grabaciones de su ciclo “La Noche de Mirtha” por recomendación médica, la conductora Mirtha Legrand reapareció en redes sociales, mostrándose recuperada del cuadro de bronquitis y resfriado que la mantuvo en casa durante dos semanas.

Este fin de semana, la periodista Débora D’Amato compartió en sus redes sociales una foto de la Chiqui celebrando el cumpleaños de su asistente Elvira, junto a otros amigos: “Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegron!!! Retoma la TV esta semana próxima”, adelantó.

En la fotografía que trajo tranquilidad a sus miles de seguidores, la Chiqui posó junto a sus amigos Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, "Dany" Mañas y Martín Cabrales .

De esta forma, queda casi confirmado que Legrand retomaría su participación en La Noche de Mirtha.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en LAM el intercambio que mantuvo con la conductora y dio más detalles sobre su evolución. Según contó el periodista, Legrand aclaró que el cuadro no fue un simple resfrío, como había trascendido en un primer momento.

“Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, le respondió la conductora al ser consultada por su estado de salud.

En el mismo mensaje, Mirtha Legrand aseguró que ya se encuentra mejor y explicó cuál habría sido el origen del malestar. “Estoy casi repuesta del todo. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”, señaló.

De Brito también leyó el tramo en el que la conductora anticipó su regreso a la televisión. “La semana que viene retomo mi programa”, afirmó Legrand, que se mostró entusiasmada por volver a encabezar sus mesas.