Quién es Mercedes Portillo, la productora de Intrusos que lucha por su vida

La actriz y productora, Mercedes Portillo , atraviesa un complicado estado de salud, internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral .

Durante el programa de Intrusos (América TV) emitido el martes, sus conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, anunciaron la situación delicada en la que se encuentra su histórica productora y amiga. "Su evolución en estas primeras 48 horas en terapia son claves. En estos momentos sus órganos están complicados. Hay una complicación renal también, que le puede provocar un tratamiento de diálisis. Estamos esperando.", señaló Lussich.

“Cuando volvimos de Jujuy días atrás, Meche se descompuso. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en estado crítico y en terapia intensiva. Intubada, con respirador y luchando por su vida en este momento", agregó el conductor.

Mercedes Portillo, apodada "Meche", se desempaña como productora Intrusos y también forma parte del equipo de trabajo de Lussich y Pallares, quienes este año comenzaron con su espectáculo teatral " Socios al desnudo" .

Comenzó su carrera a mediados de los 90' junto a Mariana Briski, donde trabajó como su asistente personal. Luego realizó distintas producciones teatrales en el under porteño donde trabajó bajo la tutela de directores como Norman Briski, Pompeyo Audivert, y Ricardo Bartis.

También Portillo, formó parte de "Perdona Nuestros Pecados" (PNP), programa de archivos conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani, y luego en el programa RSM, también ciclo de Fabbiani, en América TV.

También trabajó como productora de los distintos ciclos de Samuel Chiche Gelblung y en el portal web Telebajocero, ya junto a su amigo Lussich, con quien luego seguiría en "Socios del espectáculo" (El Trece) e "Intrusos".

En cuanto sus trabajos de actriz, tuvo un pequeño papel en “Puerta 7″, la ficción de temática futbolera de Netflix que se estrenó en 2020. Pero su mayor paso como actriz todavía no vio la luz. En 2024, Portillo grabó una participación en la segunda temporada de la ficción “En el barro”, que se estrenará en Netflix en 2026.

“Yo le pido a Dios que la pueda ver, que se pueda ver. Que tenga su momento, la prensa, la campaña, las fotos, todo lo que significa un estreno de una serie de esa talla. Y que lo pueda disfrutar”, deseó Lussich.