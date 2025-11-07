Millie Bobby Brown y David Harbour posan juntos tras las supuestas denuncias de acoso en el set de "Stranger Things"

La semana pasada surgieron informes que sugerían que Brown había presentado una denuncia contra su padre adoptivo en la ficción.

Millie Bobby Brown y David Harbour se reencontraron en la alfombra roja de Stranger Things tras las recientes supuestas acusaciones de acoso .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La semana pasada surgieron informes que sugerían que Brown había presentado una denuncia contra su padre adoptivo en la ficción antes del rodaje de la quinta temporada, acusando a Harbour de “acoso e intimidación” .

Se dice que Harbour se enfrentó a una investigación interna tras las quejas de Brown, aunque el portal Mail On Sunday señaló que no hubo acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El jueves por la noche (6 de noviembre), Brown y Harbour fueron vistos juntos en la alfombra roja de Los Ángeles para el estreno de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, y las imágenes los muestran sonriendo, riendo y abrazándose frente a las cámaras.

En el evento de la alfombra roja, el cocreador de la serie, Ross Duffer , habló sobre las acusaciones y declaró al portal The Hollywood Reporter: “Obviamente, comprenderán que no puedo hablar de asuntos personales del rodaje, pero sí diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas son como de la familia y nos importan muchísimo. Así que, ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”.

El informe inicial sobre las acusaciones decía que la denuncia de Brown se presentó antes de que comenzaran a rodar la última temporada, y una fuente afirmaba que había “páginas y páginas de acusaciones” y que “la investigación duró meses”.

En la serie Brown interpreta a Eleven en la serie, un personaje con habilidades telepáticas y psicoquinéticas, que se convierte en hija adoptiva de Jim Hopper (Harbour), el jefe de policía local.

La temporada final llegará en tres partes: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre. Cada volumen se estrena a las 21hs ARG.