La serie más esperada por los argentinos arrasó en Netflix como una de las más vistas de la plataforma

Ubicada entre las series más vistas de Netflix, la serie argentina es una de la favorita de los usuarios de la plataforma de streaming.

La producción argentina es una de las sensaciones entre las series de Netflix. Freepik

Las series argentinas han logrado posicionarse cada vez mejor en las distintas plataformas de streaming. Netflix, quien preparó grandes producciones a nivel internacional para este cierre de año, ha visto como una obra nacional consiguió meterse entre las más vistas.

Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, obtuvo muy buena recepción por parte del público en sus primeras dos temporadas. Ya con la tercera desde hace tiempo disponible para ver, superó por mucho las expectativas y consiguió posicionarse en el top 10 de las obras más aclamadas de la N roja.

Envidiosa 1 Netflix La serie protagonizada por Griselda Siciliani es un éxito en Netflix. Netflix De qué trata Envidiosa 3, la nueva temporada de la serie Centrada en Vicky nuevamente, esta tercera entrega de la serie de Netflix pondrá a la protagonista de la obra en un periodo decisivo a nivel personal y también en el profesional. Deberá afrontar las consecuencias de sus acciones, los traspiés de un entorno competitivo en lo laboral y sus relaciones atravesarán un momento de fragilidad que las dejará al borde de romperse.

Otra novedad en esta temporada será la relación con Matías, donde la convivencia se verá invadida de momentos de celos que sacarán a relucir sus inseguridades. La dinámica entre ambos los obligará a replantearse si seguir juntos es la mejor idea o terminará desgastando lo que construyeron.

Netflix: tráiler de Envidiosa 3 Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Envidiosa 3 Griselda Siciliani

Esteban Lamothe

Pilar Gamboa

Violeta Urtizberea

Marina Bellati

Bárbara Lombardo

Lorena Vega

Susana Pampín

Adrián Lakerman

Nicki Nicole

