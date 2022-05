La Legislatura distinguió a Juanse como Personalidad Destacada de la Cultura porteña

Apenas pasadas las 17 horas, Juanse ingresó al Salón Dorado de la Legislatura porteña entre aplausos y ovaciones de una platea conformada por su círculo íntimo, que incluyó a su madre, Eva Clara Ponce de León, a seguidores y amigos, como el histórico Nito Mestre, y también al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

"Estas distinciones no son o que busco en la vida, pero me siento muy honrado. La cultura es trabajo, y cultura es todo lo que sabemos hacer. Si Dios me da un poco más, seguiré haciéndolo", dijo el artista en el cierre de su discurso, acto previo a recibir la distinción en manos de Avogadro.

Juanse Legislatura

Antes, el propio ministro había iniciado la jornada con un breve discurso en el que ensalzó la figura de Gutiérrez. Al respecto, remarcó que "homenajear a Juanse es homenajear al rock de nuestra ciudad", ya que "es una de las personas más talentosas del rock en esta ciudad". "Sus canciones están en nubes biografía. Si hay alguien que tiene rock, es Juanse. El rock esta más vivo que nunca y él es un exponente absoluto de nuestro rock", concluyó el funcionario de la Ciudad.

Luego, le cedió la palabra a Del Gaiso, ideólogo de la iniciativa. Durante su discurso -también breve-, el legislador destacó el plano espiritual de Juanse, convertido en ferviente católico desde hace más de una década. "El Juanse de hoy es una autoridad de la luz", comentó, y añadió que el músico "tiene mucho para dar tanto en lo artístico como en le plano humano y espiritual".

Previo a que el propio agasajado tomara la palabra, su amigo íntimo y bajista de los Ratones Paranoicos, Pablo Memi, se dirigió a los presentes y destacó el amor que siente por su compañero de banda y también por la familia de este.

A modo de cierre, Juanse ofreció un mini recital en compañía de su banda actual. Juntos tocaron "La Nave", "Mr Jones", -clásico de Sui Generis- con Nito Mestre como invitado, y "Ruta 66", ante un público que, de pie y entre aplausos, rompió con la solemnidad del imponente Salón Hipólito Yrigoyen de la Legislatura porteña.

Juanse Legislatura.jpg

Así, de aquel muchachito de Devoto que intercambiaba discos de los Rolling Stones y New York Dolls a este hombre distinguido por sus cuatro décadas al servicio de la música, Juanse se reivindica como un artista complejo en su sencillez, dueño de una parte importante del cancionero nacional. No en vano Pappo, García y Spinetta, la santa trinidad del rock nacional, supieron ponderarlo como uno más entre ellos.

El próximo 3 de junio, Juanse celebrará sus 60 años con un recital en el Luna Park junto a los Mustang Cowboys. El show, en el que el músico repasará los puntos altos de su carrera, promete contar con la presencia de pesos pesados de la escena local y distintas sorpresas más.