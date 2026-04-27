Murió la cantante Nedra Talley Ross, última integrante superviviente de The Ronettes

Talley Ross saltó a la fama en la década de 1960 junto a sus primas Ronnie Spector y Estelle Bennett, creando grandes éxitos de la época, como "Be My Baby".

The Ronettes fue una de las bandas más influyentes de la música en los sesentas.

Triste noticia en el mundo de la música , Nedra Talley Ross , la última integrante superviviente del icónico grupo femenino The Ronettes , falleció a los 80 años.

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La noticia se anunció el 26 de abril en una publicación de Facebook de la hija de la cantante, Nedra K Ross, quien confirmó que su madre había fallecido ese mismo día .

En su declaración, dijo: “Aproximadamente a las 8:30 de esta mañana, nuestra madre, Nedra Talley Ross, partió a la presencia del Señor”.

Añadió: "Estaba a salvo en su propia cama, en casa, con su familia cerca, sabiendo que era amada. Gracias, Señor", sin revelar aún la causa de la muerte de su madre.

Talley Ross saltó a la fama en la década de 1960 junto a sus primas Ronnie Spector y Estelle Bennett , creando grandes éxitos de la época, como "Be My Baby". A pesar de haber lanzado solo un álbum, el impacto de The Ronettes trascendió la industria musical .

Famosa por haber teloneado a grandes bandas como The Rolling Stones en su gira de 1964, la cantante mantuvo una breve relación con Brian Jones. Junto con sus primas, se convirtieron en el único grupo femenino en telonear a The Beatles en una gira.

Tras la separación del grupo en 1967, Talley Ross admitió que a su "personalidad no le gustaba" el aspecto de la fama de su carrera, y posteriormente centró su atención en el cristianismo, además de ser madre y esposa.

En 1978, lanzó un álbum en solitario titulado "Full Circle", compuesto por música cristiana, antes de comenzar su carrera en el sector inmobiliario.

Describiéndola como "una luz para quienes la conocieron y la amaron", la noticia del fallecimiento de Talley Ross también se compartió en la cuenta oficial de Instagram de The Ronettes, en un comunicado que agregaba: "Como miembro fundadora de The Ronettes, junto con sus queridas primas Ronnie y Estelle, la voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música".

El comunicado continuaba: “Su contribución a la historia del grupo y su influencia decisiva perdurarán para siempre. Descansa en paz, querida Nedra. Gracias por la magia.”

Embed - The Ronettes on Instagram: "It is with heavy hearts that we share the news of Nedra Talley Ross’ passing. She was a light to those who knew and loved her. As a founding member of The Ronettes, along with her beloved cousins Ronnie and Estelle, Nedra’s voice, style and spirit helped define a sound that would change music. Her contribution to the group’s story and their defining influence will live forever. Rest peacefully dear Nedra. Thanks for the magic." View this post on Instagram

Talley Ross se convirtió en la última integrante superviviente de The Ronettes tras el fallecimiento de Bennett en 2009 y la muerte de Spector en 2022.