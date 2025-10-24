Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires







El artista británico se encuentra en el país brindando una serie de shows en el Movistar Arena.

Rod Stewart fue reconocido en su paso por la Ciudad de Buenos Aires.

Rod Stewart fue declarado este viernes Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña. El artista británico se encuentra en el país brindando una serie de shows en el Movistar Arena.

Hoy 24 de octubre, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico, mediante la Declaración N°171 del año 2025, impulsada por el legislador Pablo Donati.

"Nunca, antes recibí una distinción de este tipo, en ninguna de las ciudades que estuve en toda mi vida. Es un gran honor. Hoy es el último de los 3 conciertos agotados y créanme que no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido. Muchísimas gracias desde lo profundo de mi corazón. Es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”, agradeció ante el aplauso generalizado.

RS_LEGISLATURA-12 El músico posó con una camiseta de la Selección Argentina con su nombre y el número "10". El paso de Rod Stewart por Buenos Aires Stewart se encuentra en el país para brindar una serie de shows en el Movistar Arena, está noche será la última presentación. Los espectáculos son parte de su gira "One Last Time" Tour.

“One Last Time” reúne éxitos que encabezan las listas de la incomparable carrera de Stewart, y su lista de canciones repleta de éxitos que incluye “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now),” “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y muchos más. El británico había estado por última vez en el país en octubre del 2023, cuando ofreció un espectáculo en GEBA ante sus fanáticos, a quienes les regaló una noche llena de éxitos inolvidables.