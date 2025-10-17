La estación permanecerá cerrada durante tres meses desde el 20 de octubre. Es parte de un plan de renovación de SBASE con el fin de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de usuarios.

La estación de subte Loria , de la Línea A , cerrará a partir del próximo lunes 20 de octubre por obras. Forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

La obra incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Además, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación para medidas de impermeabilización.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes. Con esto se apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, para transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

subte jubilados caba La medida será por tres meses con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

En el marco del plan, se pusieron en valor once estaciones de subte:

Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A);

Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B);

San Martín (Línea C);

Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D);

Jujuy (Línea E)

Además, se renovaron trece paradores del Premetro: Ana María Janer; Cecilia Grierson; Mariano Acosta; Ana Díaz; Escalada; Presidente Illia; Parque de la Ciudad; Pola; Centro Cívico Lugano; Nuestra Señora de Fátima; Intendente Saguier; Somellera y Fernández de la Cruz.

Las obras continuarán en Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

