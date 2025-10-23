Rod Stewart volvió a sacudir al público argentino: rock, pop, nostalgia y un gesto muy especial

El legendario artista de 80 años brindó el primero de sus tres shows programados en el Movistar Arena en el marco de su "One Last Time" Tour.

El legendario Rod Stewart se presentó nuevamente en la Argentina, en el marco de su gira despedida "One Last Time" Tour. La cita fue en el Movistar Arena (repite hoy y cierra mañana su paso por el país) ante un público fiel que colmó el venue de Villa Crespo.

El británico había estado por última vez en el país en octubre del 2023, cuando ofreció un espectáculo en GEBA ante sus fanáticos, a quienes les regaló una noche llena de éxitos inolvidables. En su regresó al país no defraudó.

“Buenas noches, damas y caballeros. Es un placer estar de vuelta en esta magnífica ciudad de Buenos Aires y actuar para ustedes una vez más . La banda y yo estamos realmente emocionados. Que comiencen los buenos momentos y disfruten de la velada. Con cariño, Rod y la banda”. Con este mensaje en la pantalla comenzaba la previa de un show que duró casi dos horas.

Stewart, cuya trayectoria abarca casi 60 años, tomó el escenario del Arena a las 21hs de manera puntual. El inició de show de dio con "Infatuation" y cómo si se tratará cómo una declaración a su público siguió con "Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me)" . Rod fue de todos por una noche y el público más que agradecido.

El show siguió con los covers "It Takes Two" de Kim Weston y "The First Cut Is the Deepest" de Cat Stevens .

La balada "Tonight the Night" anticipó el mensaje de Rod que sintetizó todo: "Vamos a estar aquí unas dos horas. Diviértanse". Acto seguido llegó una seguidilla de clásicos: "Forever Young", una de las más coreadas, "Baby Jane", "Young Turks" y "Maggie May".

RS_@CGABRIELSOTELO-27 Stewart junto a su "big band" dio un show a la altura de su leyenda en el Arena de Villa Crespo. @gabrielsotelo

Llegando a la mitad del show, el músico de 80 años hecho mano al cancionero de sus discos "The Great American Songbook" y "Soulbook" despachándose con una nueva tanda de covers: "I'd Rather Go Blind" (de Etta James cover y dedicada a Christine McVie), "Downtown Train" (de Tom Waits), "I'm Every Woman" (de Chaka Khan) cantado por sus coristas Holly Brewer, Joanne Bacon y Becca Kotte, "I Don't Want to Talk About It" (de Crazy Horse), "People Get Ready" (de The Impressions), "Have I Told You Lately" (de Van Morrison) y "Proud Mary" (de Creedence Clearwater Revival) interpretado nuevamente por las coristas.

Con lo que fue su tercer cambio de vestuario, Stewart se despacho con su hit de finales de los setenta "Da Ya Think I'm Sexy?" y por la reacción de la platea femenina, la respuesta sigue siendo afirmativa.

De cara al cierre de la noche llegó "Some Guys Have All the Luck" de The Persuaders, "Hot Legs" (acompañado por videos de juventud de Stewart) y la emotiva "Sailing" de The Sutherland Brothers Band, con imágenes dedicadas al su querido equipo de futbol, el Celtic de Escocia.

En lo que fue una primera falsa despedida, llegó un guiño especial para la Argentina. Una imagen de Eva Perón de fondo acompañó la interpretación de "Don't Cry for Me Argentina" por parte de las coristas. El cierre final llegó con una lluvia de globos de colores y "Love Train" de The O’Jays, el broche indicado para una noche cargada de nostalgia.

Si bien se trata de su último tour mundial, Stewart no planea retirarse. El año pasado, afirmó en su cuenta de Instagram: "Amo lo que hago y hago lo que amo. Estoy en forma, tengo una cabellera poblada y puedo correr 100 metros en 18 segundos". La fiesta continua hoy jueves y mañana viernes en el mismo escenario, ambos shows con entradas agotadas.