Alerta amarilla por tormentas en CABA: cuándo llega la lluvia

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Qué implica este aviso y cómo estará el clima durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para numerosas zonas , incluyendo parte del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ante la probabilidad de lluvias con actividad eléctrica, ráfagas y posibles granizadas. Esta medida anticipa condiciones meteorológicas que podrían interrumpir alguna actividad cotidiana , aunque no representa un riesgo extremo.

Al mismo tiempo, el organismo oficial instó a la población a mantenerse informada, a evitar permanecer al aire libre bajo tormentas y a tomar precauciones básicas , como asegurar objetos sueltos y retirar obstáculos del sistema de desagüe, ante el avance del mal tiempo.

La alerta amarilla anunciada por el SMN incluye a la región del Gran Buenos Aires (AMBA), con énfasis en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano , por lluvias fuertes, tormentas aisladas, granizo ocasional y ráfagas intensas.

El aviso del organismo abarca también la eventual acumulación de agua en cortos períodos, lo cual intensifica el llamado a la precaución entre quienes circulan o residen en zonas vulnerables.

Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo se define como aquel que advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Esto significa que aunque no se trate de un evento extremo (como los de nivel naranja o rojo), sí exige atención, preparación y seguimiento de la evolución del pronóstico. Entre las recomendaciones están evitar sacar residuos en momentos de tormenta, no permanecer bajo árboles o postes de electricidad, asegurar los objetos que puedan volar y evitar actividades al aire libre hasta que el evento pase.

Cómo estará el clima el fin de semana

De acuerdo a los pronósticos disponibles para la región del área metropolitana, se espera que el viernes contenga cierta inestabilidad con tormentas fuertes y aisladas, y una variación entre los 18° y 23°.

En tanto, el sábado y domingo podrían presentarse momentos más calmos, aunque con temperaturas en descenso y cielo parcialmente nublado.

En particular, el domingo se proyecta como la jornada con mejores condiciones para actividades al aire libre, con menor probabilidad de lluvia y ambiente más estable.