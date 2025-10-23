Alerta amarilla por tormentas en CABA: cuándo llega la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para numerosas zonas, incluyendo parte del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ante la probabilidad de lluvias con actividad eléctrica, ráfagas y posibles granizadas. Esta medida anticipa condiciones meteorológicas que podrían interrumpir alguna actividad cotidiana, aunque no representa un riesgo extremo.
Al mismo tiempo, el organismo oficial instó a la población a mantenerse informada, a evitar permanecer al aire libre bajo tormentas y a tomar precauciones básicas, como asegurar objetos sueltos y retirar obstáculos del sistema de desagüe, ante el avance del mal tiempo.
El SMN emitió alerta amarilla en CABA
La alerta amarilla anunciada por el SMN incluye a la región del Gran Buenos Aires (AMBA), con énfasis en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por lluvias fuertes, tormentas aisladas, granizo ocasional y ráfagas intensas.
El aviso del organismo abarca también la eventual acumulación de agua en cortos períodos, lo cual intensifica el llamado a la precaución entre quienes circulan o residen en zonas vulnerables.
Qué implica la alerta amarilla del Servicio Meteorológico
Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo se define como aquel que advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Esto significa que aunque no se trate de un evento extremo (como los de nivel naranja o rojo), sí exige atención, preparación y seguimiento de la evolución del pronóstico. Entre las recomendaciones están evitar sacar residuos en momentos de tormenta, no permanecer bajo árboles o postes de electricidad, asegurar los objetos que puedan volar y evitar actividades al aire libre hasta que el evento pase.
Cómo estará el clima el fin de semana
De acuerdo a los pronósticos disponibles para la región del área metropolitana, se espera que el viernes contenga cierta inestabilidad con tormentas fuertes y aisladas, y una variación entre los 18° y 23°.
En tanto, el sábado y domingo podrían presentarse momentos más calmos, aunque con temperaturas en descenso y cielo parcialmente nublado.
En particular, el domingo se proyecta como la jornada con mejores condiciones para actividades al aire libre, con menor probabilidad de lluvia y ambiente más estable.
