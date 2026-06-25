Romance, risas y tensión laboral: el nuevo k-drama de Prime Video que es tendencia en la plataforma + Agregar ámbito en









La producción surcoreana mezcla situaciones inesperadas, vínculos personales complejos y una historia que conquistó rápidamente al público.

La serie combina romance, humor y conflictos laborales en una historia que rápidamente ganó popularidad entre los usuarios de Prime Video. Prime Video

Los k-dramas continúan consolidándose como uno de los contenidos más consumidos por los usuarios de las plataformas de streaming como Prime Video. Las producciones surcoreanas dejaron de ser un fenómeno de nicho y se transformaron en una de las apuestas más fuertes del entretenimiento global.

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En ese escenario apareció ¡Nos vemos en la oficina!, una serie que comenzó a ganar popularidad en Prime Video gracias a una combinación que suele funcionar muy bien: romance, humor y conflictos profesionales que resultan familiares para gran parte de la audiencia.

La producción adapta un popular webtoon y propone una historia donde las relaciones personales se mezclan con las exigencias del ámbito corporativo. El resultado es una trama ligera, pero con varios momentos de tensión emocional que mantienen el interés capítulo tras capítulo.

¡Nos vemos en la oficina! Las relaciones personales y las exigencias del trabajo son el eje central de este nuevo k-drama surcoreano disponible en la plataforma. Prime Video

De qué trata ¡Nos vemos en la oficina! ¡Nos vemos en la oficina! es una serie surcoreana basada en el webtoon homónimo creado por Hong Sill y Kim Yong-hwan. La historia sigue a Lee Yoon-seo, una empleada que intenta construir una carrera exitosa dentro de una importante empresa. Su rutina transcurre entre reuniones, proyectos exigentes y las dinámicas propias de una oficina moderna.

Todo cambia cuando comienzan a surgir vínculos inesperados con algunos compañeros de trabajo, especialmente con una figura jerárquica cuya personalidad parece chocar constantemente con la suya. A partir de allí, la serie construye un relato que combina distintas emociones, con escenas de lo que es la relación con sus pares laborales. Las rivalidades profesionales, las diferencias de personalidad y las expectativas laborales ocupan un lugar central en la historia. Entre reuniones, proyectos urgentes y conflictos internos, ambos deberán aprender a equilibrar las presiones del trabajo y los sentimientos personales. Prime Video: tráiler de ¡Nos vemos en la oficina! Embed - NOS VEMOS EN LA OFICINA Trailer SUBTITULADO / See You At Work Tomorrow [HD] Prime Video: elenco de ¡Nos vemos en la oficina! Seo In-guk

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