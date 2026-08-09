Terror psicológico: la perturbadora película de Prime Video que te mantendrá alerta en tus vacaciones + Agregar ámbito en









Una simple escapada familiar se vuelve una verdadera pesadilla cuando una pareja acepta una invitación de dos extraños que no son lo que aparentan.

Con un elenco de primera, este thriller psicológico te va a atrapar y aterrar. Gentileza - Prime Video

Uno siempre cree que las vacaciones significan descanso, nuevos paisajes y mucha diversión. Pero, una película disponible en Prime Video lleva esa idea hacia un terreno mucho más oscuro, en una trama donde lo que parece una amistad casual, termina convirtiéndose en una experiencia llena de tensión, amenazas y secretos.

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Se trata de un thriller psicológico dirigido por James Watkins y protagonizado por James McAvoy. Estrenado en 2024, la cinta retoma la historia de la producción danesa "Gæsterne", estrenada dos años antes, y propone una pesadilla familiar que no para decrecer hasta su desenlace.

La película que te va a mantener con un ojo abierto durante las vacaciones. Gentileza - Prime Video De qué trata No hables con extraños La película sigue a Louise y Ben Dalton, una pareja estadounidense que viaja por Europa junto a su hija Agnes. Durante sus vacaciones conocen a Paddy y Ciara, dos británicos carismáticos que también están acompañados por su hijo Ant. El encuentro es agradable y ambas familias generan una buena relación. Tiempo después, Paddy y Ciara invitan a los Dalton a pasar unos días en su casa de campo, situada en una zona aislada de Inglaterra.

La propuesta parece perfecta, llena de paz, tranquilidad y la posibilidad de reencontrarse con amigos que conocieron durante el viaje. Louise, Ben y Agnes aceptan sin imaginar que la hospitalidad de sus nuevos amigos va a cambiar de una forma difícil de explicar. Paddy, interpretado por James McAvoy, empieza a mostrar comportamientos cada vez más incómodos, con bromas fuera de lugar y reglas dentro de la casa que ponen a los visitantes en situaciones que preferirían evitar.

El thriller psicológico que tanto necesitabas está en Prime Video. Gentileza - Prime Video Al encontrarse alejados del resto del mundo, los Dalton intentan mantener la cordialidad, incluso cuando empiezan a darse cuenta que algo anda mal, lo que desencadena una pesadilla psicológica entre ellos y sus anfitriones. La película tuvo una buena respuesta comercial, con una recaudación mundial que superó los u$s76 millones.

Prime Video: tráiler de No hables con extraños Prime Video: elenco de No hables con extraños James McAvoy como Paddy

Mackenzie Davis como Louise Dalton

Scoot McNairy como Ben Dalton

Aisling Franciosi como Ciara

Alix West Lefler como Agnes Dalton

Dan Hough como Ant

Kris Hitchen como Mike