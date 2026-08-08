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8 de agosto 2026 - 15:00

Prime Video sumó una adictiva serie de romance y misterio ideal para los fanáticos de las historias juveniles

La producción combina vínculos, secretos y conflictos personales en una propuesta que rápidamente comenzó a ganar repercusión entre los suscriptores.

Un estreno que llamó la atención desde el primer día.

Un estreno que llamó la atención desde el primer día.

Prime Video

Prime Video volvió a apostar por las producciones destinadas al público joven con un estreno que empezó a ganar repercusión apenas llegó al catálogo. La plataforma incorporó una ficción que mezcla relaciones personales, intriga y situaciones inesperadas, una fórmula que suele conquistar a quienes disfrutan de maratonear series durante un fin de semana.

La producción está inspirada en una exitosa saga literaria y propone una combinación de romance, drama y misterio. Ese equilibrio convirtió a la serie en una de las novedades más comentadas entre quienes siguen las historias young adult, un género que mantiene una fuerte presencia en Prime Video.

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Los secretos ocupan un lugar central en la historia.

Los secretos ocupan un lugar central en la historia.

De qué trata Sterling Point

Sterling Point sigue la historia de Annie Jacobson, una adolescente de 17 años de Nueva York que, junto a su hermano gemelo Connor, hereda inesperadamente una isla remota en Canadá perteneciente a un abuelo materno al que nunca conocieron.

Decididos a descubrir la verdad sobre el pasado de su familia y de su madre adoptiva, ambos viajan hasta ese lugar, donde se encuentran con una comunidad marcada por viejos conflictos, secretos y diferencias sociales.

Allí, Annie conoce a Ramona, una joven que cambiará por completo su forma de ver el mundo. A lo largo de sus ocho episodios, la serie combina romance, misterio y drama para explorar temas como la identidad, la adopción, el duelo y el paso hacia la vida adulta.

Prime Video: tráiler de Sterling Point

Prime Video: elenco de Sterling Point

  • Ella Rubin
  • Keen Ruffalo
  • Amélie Hoeferle
  • Jeffrey Dean Morgan
  • Jay Duplass
  • Missi Pyle

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