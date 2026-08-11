Un viaje a la época dorada del rock nacional: la película de Prime Video sobre una icónica banda argentina + Agregar ámbito en









Dos jóvenes se conocen por casualidad y quedan envueltos en una historia de amor atravesada por música, rebeldía y una grabación histórica.

Una historia de amor juvenil se cruza con la creación de uno de los discos más recordados del rock argentino. Prime Video

En Prime Video desembarca una producción argentina que recupera una de las postales más particulares de la música local: un grupo de jóvenes, un estudio de grabación y un disco que terminaría convirtiéndose en una pieza clave de la cultura rock. La historia propone regresar a 1983 para reconstruir, desde la ficción, aquellos días de creatividad y libertad que marcaron una generación.

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La película combina romance, comedia y música a partir del encuentro entre Mario y Ana, dos jóvenes que quedan vinculados al proceso de grabación de un álbum fundamental. El relato funciona como una puerta de entrada a una escena cultural que comenzaba a respirar distinto después de años de dictadura y que encontraba en las canciones una forma de expresar el nuevo clima social.

La película reconstruye el clima cultural de los primeros años de la década del 80 a través de una historia de ficción. Prime Video De qué trata La dicha en movimiento La trama está ambientada en 1983 y sigue a Mario, un joven que conoce a Ana y queda completamente flechado por ella. El encuentro lo lleva, casi sin proponérselo, a acercarse al entorno de una banda que está atravesando un momento decisivo: la grabación de su primer disco.

Mario termina entrando en los estudios donde se registra el álbum y se convierte en testigo accidental de una creación musical que todavía no sabe que tendrá una enorme repercusión. Mientras intenta acercarse a Ana, queda atrapado en un ambiente donde músicos, productores y personajes de la escena porteña de los años 80 se cruzan constantemente.

La película toma como punto de partida la grabación de La dicha en movimiento, el debut discográfico de Los Twist. El álbum fue producido por Charly García y tuvo una particularidad que todavía sorprende: fue registrado en apenas 29 horas y media en los Estudios Panda. Ese dato real sirve como uno de los motores de la ficción.

El contexto también es clave. La Argentina de 1983 atravesaba el final de la dictadura y el regreso de la democracia, mientras el rock nacional encontraba nuevas formas de expresarse. Los Twist aparecieron en ese escenario con una propuesta alejada de la solemnidad de buena parte del rock de la década anterior: canciones breves, humor, ironía y una energía que conectaba especialmente con los jóvenes. El disco terminó ocupando un lugar particular dentro de esa transformación. La propia historia de la banda incluía a Pipo Cipolatti, Gonzo Palacios, Fabiana Cantilo, Polo Corbella, Daniel Melingo y Eduardo Cano. Su propuesta funcionó como uno de los impulsores de la llamada música divertida, una corriente que convivió con otras vertientes del rock argentino durante los primeros años de la democracia. Prime Video: tráiler de La dicha en movimiento Prime Video: elenco de La dicha en movimiento Kevsho

Ornella D'Elía

Julián Cerati

Sofía Morandi

Guido Pennelli

Romina Ricci

Ronnie Arias

Lalo Mir

Campi

Pipo Cipolatti