La nueva película de terror y supervivencia de Prime Video que te va a dejar sin aliento + Agregar ámbito en









Un inquietante relato ambientado en un escenario extremo propone una experiencia cargada de tensión y decisiones límite.

Una producción que te mantendrá al borde del asiento desde el inicio al final. Prime Video

Prime Video continúa reforzando su catálogo con producciones de terror que buscan ofrecer propuestas diferentes dentro del género. En esta oportunidad, la plataforma incorporó una historia que combina supervivencia extrema, suspenso y una amenaza constante, pensada para quienes disfrutan de relatos cargados de tensión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película apuesta por un escenario natural tan imponente como peligroso, donde un grupo de personas deberá enfrentarse a algo mucho más complejo que los riesgos habituales de una expedición. A medida que avanza la trama, el clima de incertidumbre crece y las posibilidades de escapar parecen reducirse.

Prime Video De qué trata Nunca debimos entrar La historia sigue a un grupo de cinco amigos que emprende un viaje por la impactante costa de Tailandia como una última gran aventura antes de asumir las responsabilidades del mundo adulto. Buscando una dosis de adrenalina, deciden inscribirse en una excursión guiada para nadar a través de "La boca del diablo", un remoto y peligroso sistema de cuevas submarinas.

Sin embargo, lo que prometía ser una experiencia inolvidable da un giro terrorífico: una tormenta reciente inundó el laberinto de canales rocosos con agua de mar, arrastrando consigo a la fauna marina. En la oscuridad del agua dulce, el grupo descubre que una feroz criatura sobrevivió y se encuentra atrapada con ellos.

Prime Video Encabezados por Sara (Kathryn Newton), los jóvenes deben idear un desesperado plan de escape que implica escalar las paredes de la cueva a oscuras. Cualquier fallo en el agarre o paso en falso los hará caer directamente al agua, donde el silencioso depredador los acecha para cazar a su próxima presa.

Prime Video: tráiler de Nunca debimos entrar Prime Video: elenco de Nunca debimos entrar Kathryn Newton como Sara

Lana Condor como Max

Gavin Casalegno como Greg

Nico Hiraga como James

Tommi Rose como Adrienne

Tayme Thapthimthong como Wat