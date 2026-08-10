Basada en una impactante historia real: la angustiante película de supervivencia de Prime Video + Agregar ámbito en









Un viaje entre amigos se transforma en una lucha contra el mar, el hambre y el paso del tiempo en este drama inspirado en hechos reales.

El largometraje combina suspenso y drama para recrear uno de los episodios más extremos de supervivencia en el mar. Prime Video

Hay películas que convierten un accidente en una historia de supervivencia y otras que buscan reconstruir hasta dónde puede llegar una persona cuando las condiciones se vuelven límite. En Prime Video, una producción de 2025 recupera uno de esos episodios y lleva a la pantalla una tragedia ocurrida en aguas del Golfo de México, frente a las costas de Florida.

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La propuesta combina drama y suspenso para reconstruir la experiencia de un grupo de amigos cuyo viaje de pesca en una embarcación termina de manera inesperada. A partir de ese momento, el mar deja de ser el escenario de una salida recreativa y se convierte en el principal obstáculo para mantenerse con vida.

La película reconstruye el accidente que dejó a cuatro hombres a la deriva y puso a prueba sus límites físicos. Prime Video De qué trata Rescate en el golfo La historia comienza con cuatro amigos que salen a navegar en mar abierto. El plan parece ser una jornada tranquila, pero una tormenta cambia por completo el escenario y provoca que la embarcación se dé vuelta.

A partir de allí comienza el verdadero desafío. Los protagonistas quedan a la deriva sin comida ni agua, mientras en tierra el capitán de la Guardia Costera, Timothy Close, encabeza una desesperada misión de búsqueda y rescate contra el tiempo en la que cada decisión puede marcar la diferencia.

El argumento está inspirado en un caso real de 2009 y en el libro bestseller escrito por Nick Schuyler junto al periodista Jeré Longman. Schuyler fue el único sobreviviente del accidente, mientras que sus amigos Marquis Cooper, Corey Smith y Will Bleakley perdieron la vida. Los cuatro eran atletas de fútbol americano: Cooper y Smith jugaban en la NFL, mientras que Bleakley y Schuyler competían en el nivel universitario.

La película toma ese punto de partida para construir un relato de supervivencia que no depende solamente de las condiciones climáticas. El hambre, la sed, el agotamiento y la incertidumbre también pasan a ocupar un lugar central cuando los personajes comprenden que el rescate puede tardar. Una salida entre amigos terminó convirtiéndose en una lucha desesperada por sobrevivir. Prime Video Prime Video: tráiler de Rescate en el golfo Prime Video: elenco de Rescate en el golfo Zachary Levi

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