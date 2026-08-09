Todo transcurre en un viaje en taxi: la imperdible película de Prime Video con Dakota Johnson y Sean Penn + Agregar ámbito en









Un encuentro inesperado entre dos desconocidos da lugar a una conversación cargada de emociones, recuerdos y decisiones difíciles.

Un trayecto puede cambiar mucho más que el destino. Prime Video

Algunas películas logran captar la atención sin recurrir a grandes escenarios ni secuencias espectaculares. En ocasiones, alcanza con una buena actuación, un diálogo bien construido y una situación cotidiana para sostener la tensión de principio a fin. Esa es la propuesta de una producción que acaba de incorporarse al catálogo de Prime Video.

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La historia apuesta por un relato contenido, donde las emociones aparecen a través de las conversaciones y los silencios. En lugar de apoyarse en la acción, la película construye su identidad a partir del vínculo entre dos personajes que apenas se conocen, pero que terminan compartiendo mucho más de lo que imaginaban.

Las palabras tienen un peso inesperado. Prime Video De qué trata Papi Papi gira alrededor de una joven que, al salir del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, aborda un taxi para regresar a su casa. Lo que comienza como un viaje habitual pronto se transforma en una conversación inesperada con el conductor del vehículo.

Durante el trayecto, ambos personajes hablan sobre las relaciones afectivas, la familia, el amor, la soledad y las decisiones que marcaron sus vidas. Poco a poco, el intercambio deja de ser superficial y da paso a confesiones que revelan las inseguridades, heridas y expectativas de cada uno.

Uno de los rasgos más particulares de la película es que casi toda la acción transcurre dentro del taxi. Esa decisión narrativa concentra la atención en los diálogos y en el trabajo interpretativo de los protagonistas, sin recurrir a cambios constantes de escenario.

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