España vivió un histórico eclipse solar total: las imágenes del momento de máxima oscuridad + Agregar ámbito en









La sombra de la Luna atravesó el país desde Galicia hasta las Islas Baleares y oscureció el cielo durante casi dos minutos en los puntos más favorecidos.

España vivió el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en más de un siglo. Captura de Pantalla

El eclipse solar total de este miércoles finalizó su recorrido por España luego de atravesar el territorio de oeste a este y provocar una breve oscuridad en numerosas ciudades. El fenómeno comenzó a observarse en Galicia y concluyó en las Islas Baleares, donde la fase de totalidad terminó cerca de las 20:33, hora local.

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La franja de totalidad ingresó por el noroeste de la península y recorrió zonas de Asturias, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón. Luego avanzó hacia Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, el último punto del territorio español alcanzado por la sombra de la Luna.

En Galicia y Asturias, el momento de máxima oscuridad se produjo alrededor de las 20:27. La duración varió según la ubicación: Oviedo registró cerca de un minuto y 48 segundos de totalidad, mientras que en A Coruña se extendió durante poco más de un minuto.

En Palma de Mallorca, uno de los últimos lugares donde pudo observarse el fenómeno, la totalidad comenzó cerca de las 20:31 y se prolongó durante aproximadamente un minuto y 36 segundos. Después, el Sol se ocultó en el horizonte todavía parcialmente cubierto por la Luna.

España fue el principal escenario europeo del eclipse El eclipse comenzó en el mar de Bering y atravesó regiones del Ártico, Groenlandia e Islandia antes de dirigirse hacia la península ibérica. España fue el principal punto de Europa continental desde el que pudo observarse su fase total.

Millones de personas se concentraron en ciudades y espacios especialmente preparados para seguir el fenómeno. La expectativa fue particularmente alta debido a que se trató del primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. La fase total se observó en buena parte de la mitad norte española, mientras que en el sur del país el eclipse fue parcial. En los puntos ubicados fuera de la franja de totalidad, la Luna cubrió solo una parte del disco solar. Eclipse solar total en España: así fue el momento de máxima oscuridad La totalidad ocurrió cuando la Luna cubrió por completo el Sol y permitió observar brevemente su corona. Durante ese momento, el cielo se oscureció, bajó la luminosidad y el horizonte adquirió una apariencia similar a la del atardecer. En el video se puede observar el instante en que la sombra de la Luna alcanzó distintas regiones españolas y cómo vivieron el fenómeno las personas reunidas para contemplarlo. Momento exacto del Eclipse solar total en España. @TuiteroSismico

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