"Rush Hour" tendrá una cuarta película con el regreso de Jackie Chan y Chris Tucker

La primera película de la franquicia se estrenó en 1998, la segunda en 2001 y la tercera en 2007.

La comedia de acción tendrá una cuarta parte.

Paramount está cerca de cerrar un acuerdo para distribuir la película Rush Hour 4, que marcaría el gran regreso al estudio del director Brett Ratner. Si se llega a un acuerdo, Paramount distribuiría la secuela y recibiría una comisión de distribución. No financiaría la película.

La posible película, que traería de regreso a sus protagonistas Jackie Chan y Chris Tucker, sería el primer largometraje narrativo de Ratner desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2017.

Después de una carrera como exitoso director de videos musicales y comerciales, la gran oportunidad de Ratner llegó con la primera película de Rush Hour en 1998. Dirigió las siguientes dos películas, con una franquicia colectiva recaudada de más de u$s850 millones en la taquilla mundial.

La controversia con el director Brett Ratner en Hollywood Fue expulsado de Hollywood en 2017, cuando seis mujeres acusaron a Ratner de conducta sexual inapropiada en un reportaje de Los Angeles Times. El artículo incluía acusaciones de sexo oral forzado por parte de la actriz Natasha Henstridge, mientras que Olivia Munn afirmó que el director se masturbó frente a ella después de que le encargaran entregar comida a su caravana en el set cuando era aspirante a actriz. (Ratner ha negado las acusaciones).

Ratner ha sido un punto de controversia durante años, sin que ningún estudio esté dispuesto a contratarlo para ningún proyecto o abordar Rush Hour 4.

A principios de este año, se anunció que Ratner dirigiría un documental sobre la primera dama estadounidense Melania Trump, adquirido por Amazon para su distribución. El documental de Ratner —su primera película desde que fue acusado de acoso y conducta sexual inapropiada— se ha producido con la participación de Donald Trump. Posteriormente, la película será acompañada por una docuserie de tres partes.

