Ryan Reynolds reveló qué pensó que no volvería a interpretar a Deadpool

En una nueva entrevista, Reynolds habló sobre por qué tenía miedo de no volver a ponerse el disfraz de Deadpool.

“No sabía si alguna vez volvería a interpretar a Deadpool” , dijo Reynolds a Entertainment Weekly. “No es algo que hubiera dicho necesariamente en público, pero no sabía cómo un personaje como ese encajaría en ese mundo [del UCM]”.

Otra idea para la tercera entrega de la saga cinematográfica de Deadpool era una comedia de viaje por carretera independiente.

“Literalmente, fue una película con un presupuesto de 5 o 6 millones de dólares y sin efectos especiales”, dijo. “Fue simplemente un viaje por carretera con diálogos entre Dopinder y yo, y algunas de las cosas que recogimos y vimos en el camino. No estaba destinada a ser una película de eventos. Si vamos de camino al punto C, la película tenía como objetivo llevarnos al punto B. Esa fue la más extraña. Me gustó. Pensé que era bastante divertida”.

Esas ideas finalmente fueron descartadas y la colaboración de Deadpool con Wolverine de Hugh Jackman fue la historia que el público verá cuando Deadpool & Wolverine se estrene en los cines el 25 de julio.