Murió Alan Bergman, compositor ganador de premios Oscar, Grammy y Emmy

Alan Bergman , el compositor ganador de premios Oscar, Grammy y Emmy, cuya colaboración en la composición de letras con su esposa Marilyn duró más de seis décadas y produjo éxitos como "The Windmills of Your Mind", "The Way We Were" y "In the Heat of the Night" , falleció el jueves por la noche en su casa de Los Ángeles. Tenía 99 años.

El catálogo de los Bergman, incluso dejando de lado sus numerosos premios, constituye una gran parte de las grandes canciones cinematográficas de la segunda mitad del siglo XX. Colaborando con compositores de la talla de Michel Legrand, Marvin Hamlisch, John Williams, Johnny Mandel, Dave Grusin, Quincy Jones, Henry Mancini, David Shire y James Newton Howard, se forjaron una reputación estelar por sus ingeniosos y perspicaces juegos de palabras.

Premios y nominaciones de Alan y Marilyn Bergman

Los Bergman ganaron tres premios Oscar: por “Windmills” en 1968, con el compositor francés Legrand, de The Thomas Crown Affair; por la canción principal de The Way We Were en 1973, con Hamlisch; y por la banda sonora de Yentl de Barbra Streisand en 1983, nuevamente con Legrand.

Fueron nominados a 13 premios Oscar más, cinco de ellos con su amigo íntimo Legrand (incluyendo “What Are You Doing the Rest of Your Life?” de “The Happy Ending” de 1969, la canción principal de Pieces of Dreams de 1970, “How Do You Keep the Music Playing?” de “Best Friends” de 1982 y dos canciones de “Yentl”, “Papa Can You Hear Me?” y “The Way He Makes Me Feel”).

Dos más fueron con Hamlisch, para canciones en “Same Time, Next Year” de 1978 y “Shirley Valentine” de 1980; dos con Williams, para canciones en “Yes, Giorgio” de 1982 y “Sabrina” de 1995; y canciones individuales con Mancini (para “Sometimes a Great Notion” de 1971), Maurice Jarre (para “The Life and Times of Judge Roy Bean” de 1972), Shire (para “The Promise” de 1979) y Grusin (para “Tootsie” de 1982).

Cuatro de sus 11 nominaciones al Grammy fueron a Canción del Año, y ganaron por la grabación de Streisand de "The Way We Were" (que también ganó como mejor álbum de banda sonora). Sus otras nominaciones a Canción del Año fueron por "Nice 'n' Easy", un éxito de Frank Sinatra en 1960; "The Summer Knows", una canción de Streisand de 1971; y "You Don't Bring Me Flowers", un dueto de 1978 entre Streisand y Neil Diamond.