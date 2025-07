Revelaron la causa oficial de la muerte del actor "Los Cuatro Fantásticos" Julian McMahon

Hijo del ex primer ministro australiano William McMahon, McMahon comenzó su carrera como modelo antes de dedicarse a la actuación, apareciendo en telenovelas como The Power, Passion, Home and Away y Another World. Debutó en el cine con Wet and Wild Summer en 1993 y posteriormente participó en proyectos como Los Cuatro Fantásticos (2005) y su secuela Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, así como en Paranoia y Red.

Sin embargo, McMahon es mejor conocido por sus papeles como el demonio Cole Turner en la serie de brujas Charmed y el cirujano plástico Christian Troy en el drama médico Nip/Tuck.

Sus coprotagonistas de Charmed, Holly Marie Combs, Rose McGowan y Alyssa Milano, le rindieron homenaje después de su muerte , recordándolo como una "fuerza de brillantez, talento salvaje y humor".

Su coprotagonista de Nip/Tuck, Dylan Walsh, también le dedicó una carta de homenaje dirigida a McMahon: "Sé que te gusta saltarte los límites, pero esta vez te has pasado. Nos vemos en el Biltmore, tomamos un martini y hablamos de esto. Nos reiremos a carcajadas, el aparcacoches traerá tu Hummer, y justo detrás de mi coche, con asientos de coche y pajaritos en la ventanilla, nos hemos reído de esto demasiadas veces. Ahora solo quedamos nosotros. Me besarás en la mejilla y dirás: 'Adiós, Dyl'".

Además de su esposa, a McMahon le sobrevive su hija, Madison.