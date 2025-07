María Rosa Fugazot habló de la muerte de su hijo René Bertrand: "El orgullo de haber criado a un gran tipo"

“ Yo digo que estoy en piloto automático. No puedo gritar, no puedo llorar, no puedo explotar . Es como si tuviera un agujero negro acá, un balazo de cañón, y no puedo exteriorizar”, expresó la actriz de 82 años en diálogo con Intrusos (América).

En ese sentido, la actriz destacó la sabiduría que le transmite su nieta Sofía, la hija mayor de René y Belén Giménez , de solo siete años. “Como dice mi nieta, él está pero no lo vemos. Es maravillosa esa nena, me dice: ‘Él está, abuela, está acá’ ”.

Según contó al periodista Pablo Layús, tanto Sofía como Franco, su nieto menor, recuerdan constantemente a su padre: “Ellos lo aplauden, le cantan, le hacen dibujos. Me parece maravilloso”. Sin embargo, señaló que a ella se le dificulta procesar la ausencia física de su hijo: “El no más, el saber que no lo toco, que no lo veo porque no está”.

Cómo fue la despedida de Fugazot de su hijo

“Él me dijo ‘vos no te preocupes que yo salgo‘”, recordó Fugazot sobre la internación del artista, a quien pocos meses atrás le habían diagnosticado su enfermedad en un estado avanzado. “Es que no tuvo tiempo”, dijo con pesar.

Fue entonces que el cronista le preguntó si había podido despedirse de él. “Tuve a mi mamá y mi papá de la mano cuando se fueron y eso me hizo muy bien, pero con él no pude”, se lamentó.

Respecto a cómo fue explicarles a sus nietos lo que había pasado, la actriz volvió a destacar el accionar de su nieta, que entendía todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. “La nena es maravillosa. A ella no se lo contaban, pero no es tonta. Ella decía: ‘Este hospital de mier... que no dejan entrar a los chicos y no pude darle un beso a mi papá’”.

Y en medio de ese dolor, a la menor se le ocurrió cómo homenajear a su papá junto a su familia. “Nos hizo a todos ir a la vuelta, que es donde está el colegio de ella, e hicimos una suelta de globos. ‘Uno, dos, tres‘, dijo y soltó los globos [mirando al cielo]. ‘¡Te queremos, papá! ¡Allá van, papá!’”, recordó Fugazot sobre ese pequeño gran gesto que tuvo su nieta.

“Me abraza y yo le digo: ‘Qué mimosona que está mi nena’. Y ella me responde: ‘Perdón abuela, pero como no lo tengo a papá te abrazo a vos que sos un pedacito de él’", continuó la actriz con la voz quebrada, a la vez que reflexionó: “Tengo tanto que aprender de los pibes”. Y, sobre su hijo, concluyó: “Me queda el orgullo de haber criado a un gran tipo”.

De qué murió René Bertrand

Bertrand luchaba contra una enfermedad en los huesos, en sus últimas horas sufrió un colapso que derivó en su inesperada muerte, ocurrida en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Nacido como René Rogelio Roberto Caumont el 25 de agosto de 1971, fue un actor, director y productor teatral con destacada trayectoria en cine y teatro. René era hijo del actor César Bertrand y de la actriz María Rosa Fugazot, además de nieto de María Esther Gamas y del músico Roberto Fugazot.