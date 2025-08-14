Se separaron Lit Kilah y Tuli Acosta luego de 3 años y medio







Luego de que estallaran los rumores este miércoles por la noche, se confirmó que la pareja entre el rapero y trapero Lit Kilah y la cantante y bailarina Tuli Acosta llegó a su fin.

LIT Killah y Tuli Acosta finalizaron su relación luego de 3 años y medio

Tuli Acosta y Lit Kilah parecían ser una de las parejas más solidas y consolidadas en el mundo de los cantantes de "La escena Argentina" pero su relación llegó a su fin, después de casi 4 años de relación, e incluso la victoria de Tuli en la ultima edición del "Bailando" de por medio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La bailarina e influencer Fiorela "Tuli" Acosta, se separó del rapero Lit Kilah en los últimos días, pero la noticia la conocimos el pasado miércoles por la noche, luego de que Yanina La Torre deslizara el rumor. En el día de hoy, la ultima ganadora del bailando abrió el tema del que fue a hablar, haciendo un chiste sobre la panelista que difundió la noticia : "Vamos a aprovechar que Yanina me hizo el aguante, me dio el puntapié", bromeó en Luzu TV.

La ahora expareja del rapero de 25 años, confirmó su distanciamiento de Mauro Román, el nombre de pila del rapero iniciado en el Quinto Escalón: "No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre". Por otro lado, también dijo como seguirá su relación a partir de ahora: "somos amigos, familia y va a seguir siendo así" y detalló sobre las dudas que tenía respecto a como contar sobre su ruptura: "Queríamos decirlo con Mauro, pero también hay algo que no sabíamos cómo... No queríamos caer en lo tradicional porque sentimos que nuestra relación sale un poco de lo común, por lo menos para nosotros" dijo teniendo en cuenta su posición de ser una pareja relativamente publica, a pesar de ser reservados con su día a día.

Tuli Acosta confirmó su separación X - Luzu TV A pesar de la tristeza del momento, "Tuli" hace resiliencia sobre el fin de una etapa amorosa: "Obvio que vamos a sentir nostalgia, dolor y extrañitis... También es parte. Esto que nos está pasando es parte de nuestra historia, no sabemos a dónde va a ir. Estamos en el hoy. Es re lindo" dijo con un animo positivo.

Temas relaciones