Shakira fue internada en Perú: cómo sigue su salud

Algunas horas más tarde, en lo que era ya la madrugada argentina, Shakira volvió a publicar en sus perfiles oficiales. "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma", posteó.

Para ese entonces, ya había dejado la clínica.

La artista tenía todo listo para presentarse en Lima, luego de casi 30 años que no visitaba la capital de Perú. Precisamente, la expectativa es muy grande entre los fanáticos, que hasta llegaron a acampar en cercanías al lugar del recital.

Qué dijo Shakira sobre la suspensión de su show en Lima

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, escribió en su comunicado.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, añadió en su extenso comunicado.

"Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

Shakira en Argentina: cuándo será su show

En el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran tour", Shakira tiene previsto actuar en la Argentina el 7 y el 8 de marzo, en el Campo Argentino de Polo.

La gira pasará por Brasil, México, Colombia, Chile, la Argentina y resta saber qué sucederá con sus presentaciones en Perú.

La cantante viene de actuar y de ser reconocida en la última ceremonia de los Premios Grammy, donde cantó dos canciones y ganó el Grammy al Álbum latino Pop, por Las mujeres ya no lloran.