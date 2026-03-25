Solo para +18: la erótica película de Netflix que quedó en la historia y cambió la vida de sus actores + Seguir en









Este clásico mexicano cuenta con una trama intensa que no solo atrapó al país, sino a todo el mundo.

La peícula se estrenó en 2001 y se volvió un clásico del cine mexicano. Freepik

La plataforma de Netflix cuenta con títulos que trascienden el paso del tiempo. Algunos se convierten en referentes por su impacto cultural y por la manera en que marcaron una época. Este es el caso de una película que, a más de dos décadas de su estreno, sigue dando de qué hablar.

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La producción no solo dejó huella en el público, sino que también impulsó las carreras de sus protagonistas que consiguieron la fama internacional. Tanto para el director como para los actores, este proyecto se convirtió en un antes y después que los llevó a escenarios mucho más amplios.

Y tu mamá tambien La película cambió la vida de sus protagonistas, que llegaron a ser actores de renombre en todo el mundo. Gentileza - Netflix De qué trata Y tu mamá también Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón, cuenta una historia que mezcla amistad, deseo y crecimiento personal. La trama sigue a dos jóvenes, Tenoch y Julio, que están buscando nuevas experiencias.

Todo cambia cuando conocen a Luisa, una mujer mayor que ellos, que les propone emprender un viaje hacia una playa casi desconocida, una experiencia que termina enfrentándolos con sus propias emociones. Durante el viaje, la relación entre los protagonistas se empieza a complicar por los celos y ciertas confesiones que alteran el equilibrio de la amistad.

Y tu mamá también La historia sigue a dos adolescentes mexicanos de distintas clases sociales que emprenden un viaje con una mujer española mayor que ellos. Gentileza - Netflix La historia cuenta con momentos de humor, pero también con situaciones llenas de intensidad. De todas formas, la trama no se limita a un triángulo amoroso, ya que también plantea una mirada sobre las diferencias sociales y los contrastes dentro de un mismo país.

Uno de los aspectos más recordados por los fanáticos es la forma en que muestra el paso hacia la adultez. Los personajes atraviesan situaciones que los obligan a replantear sus decisiones y su manera de vincularse, lo que marca uno de los ejes centrales del film. El impacto de la película fue inmediato, ya que, desde su estreno en 2001, se hizo famosa a nivel internacional y recibió una nominación al Oscar por su guion. Netflix: tráiler de Y tu mamá también Embed - Y Tu Mamá También - #JuevesDeEstrenos Trailer Netflix: elenco de Y tu mamá también Diego Luna

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