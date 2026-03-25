La plataforma de Netflix cuenta con títulos que trascienden el paso del tiempo. Algunos se convierten en referentes por su impacto cultural y por la manera en que marcaron una época. Este es el caso de una película que, a más de dos décadas de su estreno, sigue dando de qué hablar.
Solo para +18: la erótica película de Netflix que quedó en la historia y cambió la vida de sus actores
Este clásico mexicano cuenta con una trama intensa que no solo atrapó al país, sino a todo el mundo.
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La producción no solo dejó huella en el público, sino que también impulsó las carreras de sus protagonistas que consiguieron la fama internacional. Tanto para el director como para los actores, este proyecto se convirtió en un antes y después que los llevó a escenarios mucho más amplios.
De qué trata Y tu mamá también
Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón, cuenta una historia que mezcla amistad, deseo y crecimiento personal. La trama sigue a dos jóvenes, Tenoch y Julio, que están buscando nuevas experiencias.
Todo cambia cuando conocen a Luisa, una mujer mayor que ellos, que les propone emprender un viaje hacia una playa casi desconocida, una experiencia que termina enfrentándolos con sus propias emociones. Durante el viaje, la relación entre los protagonistas se empieza a complicar por los celos y ciertas confesiones que alteran el equilibrio de la amistad.
La historia cuenta con momentos de humor, pero también con situaciones llenas de intensidad. De todas formas, la trama no se limita a un triángulo amoroso, ya que también plantea una mirada sobre las diferencias sociales y los contrastes dentro de un mismo país.
Uno de los aspectos más recordados por los fanáticos es la forma en que muestra el paso hacia la adultez. Los personajes atraviesan situaciones que los obligan a replantear sus decisiones y su manera de vincularse, lo que marca uno de los ejes centrales del film.
El impacto de la película fue inmediato, ya que, desde su estreno en 2001, se hizo famosa a nivel internacional y recibió una nominación al Oscar por su guion.
Netflix: tráiler de Y tu mamá también
Netflix: elenco de Y tu mamá también
- Diego Luna
- Gael García Bernal
- Maribel Verdú
- Daniel Giménez Cacho
- Ana López Mercado
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