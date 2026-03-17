Spider-Man: Brand New Day estrena imágenes oficiales antes de su tráiler: todo lo que sabemos

Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal y Mark Ruffalo regresan para esta entrega, y se suman al elenco Sadie Sink, Marvin Jones III y Michael Mando.

La película se estrenará el 31 de julio de 2026.

La espera de cinco años finalmente está llegando a su fin y la nueva película Spider-Man: Brand New Day se prepara para sorprender a los fans.

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Después del cierre agridulce de "No Way Home" en 2021, Tom Holland regresa a la gran pantalla con un Peter Parker que desapareció de la memoria del mundo, y mientras protege anónimamente Nueva York, enfrenta nuevas amenazas y consecuencias de su pasado .

Antes del estreno del tráiler oficial , Marvel y Sony Pictures comenzaron a difundir clips y adelantos que anticipan un tono más oscuro y complejo para el héroe, revelando escenas de acción y personajes que regresan, así como nuevas incorporaciones que prometen renovar la saga. ¡Descubrílo!

La estrategia para de promoción rompió los esquemas tradicionales de Marvel. En lugar de un estreno global unificado, Tom Holland anunció una dinámica de "búsqueda digital" : el tráiler fue separado en clips de solo unos segundos y entregado a comunidades de fans en diferentes regiones del mundo, desde Latinoamérica hasta Europa.

Uno de los momentos más comentados por los seguidores es una toma en cámara lenta donde el héroe balancea a un civil por los cielos de Nueva York. Lo interesante acá no es solo la acción, sino el homenaje a la portada de "Amazing Fantasy #15" , el cómic de 1962 donde Stan Lee y Steve Ditko presentaron al personaje por primera vez.

Este guiño confirma la intención de la compañía de volver a las raíces más puras del protagonista.

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Otros fragmentos muestran al arácnido realizando acrobacias aéreas con un traje que luce colores mucho más vibrantes y clásicos, similares a los vistos en los instantes finales de la película anterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiscussingFilm/status/2033897587657302058?s=20&partner=&hide_thread=false New teaser for Spider-Man in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



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Un Peter Parker al límite: ¿Qué revelan los avances?

A pesar de los momentos de heroísmo, el material filtrado incluye un clip que encendió las alarmas entre la comunidad. Nuestro héroe está visiblemente exhausto, tambaleándose antes de desplomarse en el suelo. Este avance sugiere que la película no será un camino fácil para el protagonista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiscussingFilm/status/2033877149703155737?s=20&partner=&hide_thread=false First look at Peter Parker in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



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Según la sinopsis oficial, pasaron cuatro años desde el hechizo del Doctor Strange. Peter Parker "ya no existe" para la sociedad, y aunque Spider-Man está en su mejor momento, se encuentra al borde del colapso físico y mental.

La trama nos presenta a un héroe que investiga una red de crímenes que parece conectarlo con su pasado. Las palabras "renacimiento" y "consecuencias" resuenan en los adelantos.

El director Destin Daniel Cretton describió a la película como un "cambio de tono", moviéndose hacia un drama de acción más realista y oscuro, y un "nuevo capítulo" para Parker, donde los errores que cometió volverán para atormentarlo.

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Reparto confirmado: Tom Holland, Sadie Sink y el regreso de The Punisher

Tom Holland vuelve como Peter Parker, acompañado de Zendaya como MJ y Jacob Batalon, como Ned Leeds. Jon Bernthal regresa como Frank Castle/The Punisher, mientras que Mark Ruffalo retomará a el papel de Bruce Banner/Hulk.

Entre las nuevas figuras se destacan Sadie Sink, quien parece involucrada en la trama como posible villana, y Marvin Jones III interpretando a Lápida, y sumando un elenco diverso de antagonistas, que incluye también a Michael Mando como Scorpion y hay rumores sobre la aparición de Tarántula y Boomerang.

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Cuándo se estrenará el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day

El tráiler oficial de la película se estrenará mañana, miércoles 18 de marzo, y la expectativa no para de crecer entre los fans. Marvel y Sony optaron por una estrategia innovadora, compartiendo adelantos en distintas plataformas.

La película llegará a los cines el 31 de julio de 2026.