Netflix continúa ampliando su catálogo con películas que marcaron a distintas generaciones de espectadores. Entre comedias, dramas y producciones originales, la plataforma también suele sumar películas románticas clásicas que siguen conquistando al público con historias emotivas y personajes inolvidables.
Netflix sumó a su catálogo la película romántica que tenés que ver al menos una vez en tu vida
Un verdadero clásico del amor que no te podés perder llegó a la plataforma. Enterate de qué se trata.
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Las producciones románticas tienen un lugar especial dentro del streaming, ya que combinan humor, sentimientos y situaciones que muchos espectadores pueden reconocer en sus propias experiencias. Por eso, cada vez que una de estas historias llega al catálogo, rápidamente se convierte en una opción ideal para quienes buscan una película liviana y entretenida para ver en pareja o en solitario.
En este contexto, Netflix incorporó a su catálogo “Quiero robarme a la novia”, una comedia romántica que con el paso de los años se transformó en un clásico del género gracias a su mezcla de humor, romance y giros inesperados en la historia.
De qué trata Quiero robarme a la novia
La historia sigue a Tom, un hombre soltero y encantador que disfruta de una vida sin compromisos. Durante años mantuvo un vinculo muy cercana con Hannah, su mejor amiga, con quien comparte todo tipo de momentos y confidencias.
Sin embargo, la relación entre ambos cambia por completo cuando Hannah se muda por un tiempo al extranjero. Durante su ausencia, Tom comienza a darse cuenta de que su amistad en realidad es mucho más importante de lo que creía y que podría estar enamorado de ella.
El problema aparece cuando Hannah regresa con una noticia inesperada: está comprometida y le pide a Tom que sea su “dama de honor” en la boda. A partir de ese momento, él deberá decidir si acepta el papel de acompañarla en su casamiento o si intenta conquistarla antes de que sea demasiado tarde.
Netflix: tráiler de Quiero robarme a la novia
Netflix: elenco de Quiero robarme a la novia
- Patrick Dempsey (Tom)
- Michelle Monaghan (Hannah)
- Kevin McKidd (Colin)
- Kathleen Quinlan (Joan)
- Chris Messina (Dennis)
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